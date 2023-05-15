Зеленский назвал цели поездки по Европе: Оружие, встреча G7, самолеты, саммит в Вильнюсе
Президент Владимир Зеленский назвал основные цели своей нынешней поездки по Европе – оборонные пакеты для Украины, согласование позиций перед встречей G7, создание авиационной коалиции, подготовка к саммиту НАТО в Вильнюсе. Об этом Зеленский рассказал, отвечая на вопрос журналистки во время пресс-подхода с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в загородной резиденции британского премьера Чекерс.
Президент отметил, что встречи с лидерами Италии, Германии, Франции и Великобритании были очень хорошими.
Среди договоренностей он особо подчеркнул важные мощные оборонные пакеты помощи.
"Приоритет был – наши наступательные действия. Я очень доволен нашими достижениями и договоренностями", – сказал президент.
По словам Зеленского, второй темой переговоров во время его европейского тура была будущая встреча стран Большой семерки в Хиросиме.
"Мы говорим о G7, и тут очень важна позиция каждой из этих стран. Очень важно, чтобы эта позиция была объединенной", – рассказал он.
Президент заявил, что говорил с лидерами Италии, Германии, Франции и Великобритании об авиационной коалиции.
"Мы говорим о коалиции самолетов. И я прошу Риши: та позиция относительно коалиции самолетов, которая есть у него – чтобы он помог мне иметь такую ж общую позицию и других лидеров Большой семерки", – пояснил Зеленский.
Он добавил, что говорили во время встреч о НАТО.
"Мы также говорим об Альянсе, об Вильнюсе, но пока, если можно, пусть это будет между нами", – сказал Зеленский.
- По результатам переговоров с премьер-министром Италии Джорджей Мелони Зеленский заявил, что "есть важные решения по защите нашего неба".
- Германия передаст Украине 12 установок IRIS-T, 30 танков Leopard 1, 20 Marder и 18 гаубиц.
- Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его страна передаст Украине десятки бронированных машин и колесных танков AMX-10RC, а также обучит несколько батальонов.
- Британское правительство анонсировало передачу Украине боевых беспилотников с радиусом действия более 200 километров, а также ракет для систем противовоздушной обороны. Сунак заявил, что Британия начнет подготовку украинских летчиков, а Лондон будет ключевым партнером Украины в формировании авиационной коалиции.
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