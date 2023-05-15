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Зеленский назвал цели поездки по Европе: Оружие, встреча G7, самолеты, саммит в Вильнюсе

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15.05.2023, 18:24
Зеленский назвал цели поездки по Европе: Оружие, встреча G7, самолеты, саммит в Вильнюсе - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский назвал основные цели своей нынешней поездки по Европе – оборонные пакеты для Украины, согласование позиций перед встречей G7, создание авиационной коалиции, подготовка к саммиту НАТО в Вильнюсе. Об этом Зеленский рассказал, отвечая на вопрос журналистки во время пресс-подхода с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в загородной резиденции британского премьера Чекерс.

Президент отметил, что встречи с лидерами Италии, Германии, Франции и Великобритании были очень хорошими.

Среди договоренностей он особо подчеркнул важные мощные оборонные пакеты помощи.

"Приоритет был – наши наступательные действия. Я очень доволен нашими достижениями и договоренностями", – сказал президент.

По словам Зеленского, второй темой переговоров во время его европейского тура была будущая встреча стран Большой семерки в Хиросиме.

"Мы говорим о G7, и тут очень важна позиция каждой из этих стран. Очень важно, чтобы эта позиция была объединенной", – рассказал он. 

Президент заявил, что говорил с лидерами Италии, Германии, Франции и Великобритании об авиационной коалиции.

"Мы говорим о коалиции самолетов. И я прошу Риши: та позиция относительно коалиции самолетов, которая есть у него – чтобы он помог мне иметь такую ж общую позицию и других лидеров Большой семерки", – пояснил Зеленский.

Он добавил, что говорили во время встреч о НАТО.

"Мы также говорим об Альянсе, об Вильнюсе, но пока, если можно, пусть это будет между нами", – сказал Зеленский. 

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Наталья Медведева
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Владимир Зеленскийвоенная помощьвойна
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