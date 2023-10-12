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Зеленский о боях за Авдеевку: ВСУ держат позиции, Украина определяет, как закончится война

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2023, 11:21
Зеленский о боях за Авдеевку: ВСУ держат позиции, Украина определяет, как закончится война - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA/OLIVIER MATTHYS)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные Силы Украины удерживают позиции под Авдеевкой, где с 10 октября активно наступают россияне. Об этом он написал в Telegram.

По его словам, в районе Авдеевки украинские воины продолжают отбивать атаки оккупантов и держать позиции. 

"Именно украинская смелость и единство определяют, как завершится война. Должны все об этом помнить", — заявил Зеленский.

Ранее глава военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш сказал, что враг 10 октября бросил на штурм Авдеевки до 2000 солдат и до сотни единиц техники.

"Это, наверное, самое большое наступление на Авдеевку за время большой войны. Все атаки отбиты, позиции удержали, местами даже пытались контратаковать. Атака была мощная, с нескольких направлений", — подчеркнул чиновник.

  • Армия РФ в последние дни активизировала атаки в районе Авдеевки, наступает пехотой и наносит массированные авиационные удары: смотрите видео.
  • Генштаб сообщал, что оккупанты наступали в районе Авдеевки силами до трех батальонов при поддержке танков и бронетехники. Также были отражены более 10 атак в районах Марьинки, Красногоровки, Золотой Нивы и Володино.
  • За 10 октября россияне лишились на фронте около сотни единиц бронетехники. Также впервые с конца июня был уничтожен российский самолет.

Смотрите также: ВСУ: Возле Авдеевки нет "мясных штурмов", РФ бросила много бронетехники. Бои продолжаются

Дмитрий Гриниченко
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