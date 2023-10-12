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Зеленський про бої за Авдіївку: ЗСУ тримають позиції, Україна визначає, як закінчиться війна

Этот материал также доступен на русском
12.10.2023, 11:21
Зеленський про бої за Авдіївку: ЗСУ тримають позиції, Україна визначає, як закінчиться війна - Фото
Володимир Зеленський (Фото: EPA/OLIVIER MATTHYS)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Збройні Сили України утримують позиції під Авдіївкою, де з 10 жовтня активно наступають росіяни. Про це він написав у Telegram.

За його словами, у районі Авдіївки українські воїни продовжують відбивати атаки окупантів і тримати позиції.

"Саме українська сміливість та єдність визначають, як завершиться війна. Маємо всі про це пам'ятати", – заявив Зеленський.

Раніше голова військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш сказав, що ворог 10 жовтня кинув на штурм Авдіївки до 2000 солдатів і до сотні одиниць техніки.

"Це, напевно, найбільший наступ на Авдіївку за час великої війни. Усі атаки відбиті, позиції утримали, місцями навіть намагалися контратакувати. Атака була потужна, з кількох напрямків", – наголосив чиновник.

  • Армія РФ останніми днями активізувала атаки в районі Авдіївки, наступає піхотою і завдає масованих авіаційних ударів: дивіться відео.
  • Генштаб повідомляв, що окупанти наступали в районі Авдіївки силами до трьох батальйонів за підтримки танків і бронетехніки. Також було відбито понад 10 атак у районах Мар'їнки, Красногорівки, Золотої Ниви та Володиного.
  • За 10 жовтня росіяни втратили на фронті близько сотні одиниць бронетехніки. Також уперше з кінця червня було знищено російський літак.

Дивіться також: ЗСУ: Біля Авдіївки немає "м'ясних штурмів", РФ кинула багато бронетехніки. Бої продовжуються

Дмитро Гриниченко
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Володимир ЗеленськийвійнаДонбасдонецькавдіївка
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