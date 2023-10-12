Зеленський про бої за Авдіївку: ЗСУ тримають позиції, Україна визначає, як закінчиться війна
Президент Володимир Зеленський заявив, що Збройні Сили України утримують позиції під Авдіївкою, де з 10 жовтня активно наступають росіяни. Про це він написав у Telegram.
"Саме українська сміливість та єдність визначають, як завершиться війна. Маємо всі про це пам'ятати", – заявив Зеленський.
Раніше голова військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш сказав, що ворог 10 жовтня кинув на штурм Авдіївки до 2000 солдатів і до сотні одиниць техніки.
"Це, напевно, найбільший наступ на Авдіївку за час великої війни. Усі атаки відбиті, позиції утримали, місцями навіть намагалися контратакувати. Атака була потужна, з кількох напрямків", – наголосив чиновник.
- Армія РФ останніми днями активізувала атаки в районі Авдіївки, наступає піхотою і завдає масованих авіаційних ударів: дивіться відео.
- Генштаб повідомляв, що окупанти наступали в районі Авдіївки силами до трьох батальйонів за підтримки танків і бронетехніки. Також було відбито понад 10 атак у районах Мар'їнки, Красногорівки, Золотої Ниви та Володиного.
- За 10 жовтня росіяни втратили на фронті близько сотні одиниць бронетехніки. Також уперше з кінця червня було знищено російський літак.
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