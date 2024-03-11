Зеленский о фронте: Ситуация гораздо лучше, чем в последние месяцы, но может измениться

Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация на фронте "намного лучше, чем за последние три месяца". Продвижение России остановлено, однако ситуация может измениться, если Силы обороны не получат достаточной поддержки, рассказал он в интервью французскому медиа BFMTV.

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"Ситуация намного лучше, чем за последние три месяца", — заявил он, уточнив, что только что покинул военное совещание.

По словам президента, у Украины были трудности из-за отсутствия артиллерийских боеприпасов, "воздушной блокады", российского дальнобойного оружия и большой плотности беспилотников оккупантов.

Однако, отметил президент, продвижение России остановлено, а ее армия "теряет большое количество жизненно важных сил". Однако он отметил, что эта ситуация может измениться "через месяц или неделю", если украинская армия не получит достаточно поддержки.

Что касается оккупации россиянами Авдеевки, по мнению Зеленского, РФ не завоевала город, а полностью его разрушила. В связи с этим он указал на преимущество захватчиков в дальнобойном оружии, призвав Запад поставить его Украине. По его словам, РФ "на 20 км опережает" Украину.

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4 марта спикер ОСУВ "Таврия" сообщил, что Силы обороны прекратили продвижение российских захватчиков на Авдеевском направлении.

На сегодняшней Ставке верховного главнокомандующего также обсуждали строительство фортификаций, премьер-министр Денис Шмыгаль выступил по вопросу строительства новых линий обороны. Зеленский заявил

Зеленский заслушал доклад начальника ГУР Кирилла Буданова и сообщил, что российский диктатор Владимир Путин может усилить мобилизацию в армию оккупантов после так называемых "выборов" в РФ.

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