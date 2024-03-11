Зеленський про фронт: Ситуація набагато краща, ніж за останні три місяці, але може змінитися

Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація на фронті "набагато краща, ніж за останні три місяці". Просування Росії зупинено, проте ситуація може змінитися, якщо Сили оборони не отримають достатню підтримку, розповів він в інтерв'ю французькому медіа BFMTV.

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"Ситуація набагато краща, ніж за останні три місяці", — заявив він, уточнивши, що щойно залишив військову нараду.

За словами президента, в України були труднощі через відсутність артилерійських боєприпасів, "повітряну блокаду", російську далекобійну зброю та велику щільність безпілотників окупантів.

Проте, зазначив президент, просування Росії зупинено, а її армія "втрачає велику кількість життєво важливих сил". Проте він зауважив, що ця ситуація може змінитися "за місяць або тиждень", якщо українська армія не отримає достатньо підтримки.

Щодо окупації росіянами Авдіївки, на думку Зеленського, РФ не завоювала місто, а повністю його зруйнувала. У зв'язку з цим він вказав на перевагу загарбників у далекобійних озброєннях, закликавши Захід постачити їх Україні. За його словами, РФ "на 20 км випереджає" Україну.

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4 березня спікер ОСУВ "Таврія" повідомив, що Сили оборони припинили просування російських загарбників на Авдіївському напрямку.

На сьогоднішній Ставці верховного головнокомандувача також обговорювали будівництво фортифікацій, прем'єр-міністр Денис Шмигаль виступив щодо питання зведення нових ліній оборони. Зеленський заявив, що завдання — побудувати три смуги оборони завдовжки 2000 кілометрів.

Зеленський заслухав доповідь начальника ГУР Кирила Буданова і повідомив, що російський диктатор Володимир Путін може посилити мобілізацію до армії окупантів після так званих "виборів" у РФ.

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