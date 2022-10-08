Зеленский о контрнаступлении ВСУ: Хотели бы бежать, но пока это быстрая ходьба

Президент Владимир Зеленский заявил, что продвижение Вооруженных Сил Украины перед – это стратегия, к которой шла подготовка, и контрнаступление будет более активным, если Запад усилит военную помощь. Об этом он сказал в интервью ВВС.

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Зеленского спросили, почему ВСУ сейчас "так успешно действуют", и что произошло с российской стратегией – почему армия РФ "так неудачно действует".

"Ну, во-первых, они достаточно сильно сопротивляются, нужно сказать. И то, что мы идем вперед – это наша стратегия, к которой мы готовились. Нам не хватало определенного вооружения и снарядов. Я не скажу, что сейчас хватает, потому что это будет неправдой, а лучше все-таки коммуницировать правду. Поэтому нам не хватает до конца, но сейчас у нас есть больше сил и средств, чтобы идти вперед", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что ВСУ продвигаются, и главное здесь – мотивация, которой у россиян, по мнению президента, нет.

"Как только мы начали немного нажимать, они начали бежать, потому что у них нет мотивации. Понимаете, мотивация "что-то захватить" – слабая. Мотивация "сохранить жизнь" – сильнее. Поэтому наша мотивация "сохранить жизни, сохранить наши дома, нашу землю" – она сильная, – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что если будет больше военной помощи от Запада, ВСУ будут "нажимать" сильнее: "Хотели бы бежать, но пока что это быстрая ходьба".

Он также подчеркнул, что выход на условные границы до 24 февраля 2022-го – это "задача-минимум" для Украины. Президент назвал это первым этапом, который важен, так как люди во временной оккупации сейчас в "самой сложной ситуации". "Финишем" в этой войне Зеленский назвал выход на админграницы 1991 года, включая Крым и весь Донбасс.

Украинские военные наступают сразу на нескольких направлениях. Идет движение на Сватово Луганской области, освобождены ряд населенных пунктов на юге.

Министр обороны Резников показал карту осеннего контрнаступления ВСУ на юге и востоке.

Сегодня Зеленский сообщил, что с начала недели ВСУ освободили от армии РФ 776 кв. км территории на востоке и 29 населенных пунктов, в том числе шесть – в Луганской области.

Оксана Житнюк

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