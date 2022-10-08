Зеленский о контрнаступлении ВСУ: Хотели бы бежать, но пока это быстрая ходьба
Президент Владимир Зеленский заявил, что продвижение Вооруженных Сил Украины перед – это стратегия, к которой шла подготовка, и контрнаступление будет более активным, если Запад усилит военную помощь. Об этом он сказал в интервью ВВС.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Зеленского спросили, почему ВСУ сейчас "так успешно действуют", и что произошло с российской стратегией – почему армия РФ "так неудачно действует".
"Ну, во-первых, они достаточно сильно сопротивляются, нужно сказать. И то, что мы идем вперед – это наша стратегия, к которой мы готовились. Нам не хватало определенного вооружения и снарядов. Я не скажу, что сейчас хватает, потому что это будет неправдой, а лучше все-таки коммуницировать правду. Поэтому нам не хватает до конца, но сейчас у нас есть больше сил и средств, чтобы идти вперед", – сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что ВСУ продвигаются, и главное здесь – мотивация, которой у россиян, по мнению президента, нет.
"Как только мы начали немного нажимать, они начали бежать, потому что у них нет мотивации. Понимаете, мотивация "что-то захватить" – слабая. Мотивация "сохранить жизнь" – сильнее. Поэтому наша мотивация "сохранить жизни, сохранить наши дома, нашу землю" – она сильная, – сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что если будет больше военной помощи от Запада, ВСУ будут "нажимать" сильнее: "Хотели бы бежать, но пока что это быстрая ходьба".
Он также подчеркнул, что выход на условные границы до 24 февраля 2022-го – это "задача-минимум" для Украины. Президент назвал это первым этапом, который важен, так как люди во временной оккупации сейчас в "самой сложной ситуации". "Финишем" в этой войне Зеленский назвал выход на админграницы 1991 года, включая Крым и весь Донбасс.
- Украинские военные наступают сразу на нескольких направлениях. Идет движение на Сватово Луганской области, освобождены ряд населенных пунктов на юге.
- Министр обороны Резников показал карту осеннего контрнаступления ВСУ на юге и востоке.
- Сегодня Зеленский сообщил, что с начала недели ВСУ освободили от армии РФ 776 кв. км территории на востоке и 29 населенных пунктов, в том числе шесть – в Луганской области.
Комментарии