Зеленский о "пленках Ермака": Пустое дело, знаю, кто это сделал

Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что знает, кто стоит за "пленками Ермака". Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.

"Для меня - это пустое дело. Я знаю, кто вел эти записи, и знаю, для чего. Я знаю, кто шантажировал этими записями, хотел шантажировать меня лично, чтоб я снял Ермака (главу Офиса президента, - ред.). Я знаю это лично. Не готов сейчас говорить, потому что идет следствие, но я знаю ответ, у меня есть ответ - полный. Частично там есть ответ, почему я некоторых людей увольняю", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что имеет право об этом не говорить. "Там идет следствие, все стороны расследуются. Кто виновен - пусть отвечает. Что смешно, никто там никаких денег не брал, и нет ничего на видео. Ни одного человека и ни одной фамилии, хотя это было еще летом и осенью, мы знаем даты, все это событие готовилось, чтобы шантажировать Офис президента и меня лично", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, записи были сделаны летом и осенью. "Мы знаем, кто имеет такую технику. Государство имеет такую технику", - уточнил Зеленский, предложив изучить телеграм-каналы, чтобы многое стало понятным.

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