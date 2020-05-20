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Зеленский о "пленках Ермака": Пустое дело, знаю, кто это сделал

Зеленский о "пленках Ермака": Пустое дело, знаю, кто это сделал - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)
20.05.2020, 13:59

Президент Владимир Зеленский утверждает, что "знает, кто вел записи" с целью его шантажировать

Президент Владимир Зеленский заявил, что знает, кто стоит за "пленками Ермака". Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.

"Для меня - это пустое дело. Я знаю, кто вел эти записи, и знаю, для чего. Я знаю, кто шантажировал этими записями, хотел шантажировать меня лично, чтоб я снял Ермака (главу Офиса президента, - ред.). Я знаю это лично. Не готов сейчас говорить, потому что идет следствие, но я знаю ответ, у меня есть ответ - полный. Частично там есть ответ, почему я некоторых людей увольняю", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что имеет право об этом не говорить. "Там идет следствие, все стороны расследуются. Кто виновен - пусть отвечает. Что смешно, никто там никаких денег не брал, и нет ничего на видео. Ни одного человека и ни одной фамилии, хотя это было еще летом и осенью, мы знаем даты, все это событие готовилось, чтобы шантажировать Офис президента и меня лично", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, записи были сделаны летом и осенью. "Мы знаем, кто имеет такую технику. Государство имеет такую технику", - уточнил Зеленский, предложив изучить телеграм-каналы, чтобы многое стало понятным.

  • 29 марта 2020 года народный депутат Гео Лерос опубликовал серию видео, на которых брат главы Офиса президента якобы обсуждает кадровые назначения за деньги. На следующий день САП открыла уголовное дело по "пленкам Ермака".
  • 1 апреля Денис Ермак назвал опубликованные видео "нарезкой с вырванным контекстом".
  • 2 апреля у Зеленского сообщили, что СБУ проверяет "обе стороны", имеющие отношение к пленкам Ермака.
  • 8 апреля фигуранты "пленок Ермака" Дмитрий Штанько и Сергей Шумский рассказали в интервью о схемах брата Андрея Ермака и связях с СБУ.
  • 23 апреля САП приняла решение о передаче дела по подследственности в ГСУ Нацполиции после изменения уголовно-правовой квалификации на ст.190 УК (мошенничество).

Читайте также: Фигуранты дела о пленках Ермака заявили о попытках запугивания - СМИ

Арина Толина, Валерия Кондратова
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