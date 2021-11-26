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Зеленский о войне: Идет запугивание. Надо рассчитывать на себя, но нам помогут партнеры

Цей матеріал також доступний українською
26.11.2021, 12:23
Зеленский о войне: Идет запугивание. Надо рассчитывать на себя, но нам помогут партнеры - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Эскалация ситуации на востоке Украины со стороны России или боевиков, которых она поддерживает, может случиться каждый день. Однако сегодня идет запугивание. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил президент Владимир Зеленский.

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"С некоторых площадок средств массовой информации действительно идет запугивание, что завтра будет война", – сказал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что Украина полностью контролирует свои границы, и полностью готова к какой бы то ни было эскалации.

"Мы каждый день имеем реальные разведданные, каждый день мы получаем данные не только от нашей разведки (хотя они основные), а также от разведок других стран – стран-партнеров, которые нас поддерживают", – отметил президент.

Он добавил, что страны-партнеры действительно поддерживают Украину – есть военная, информационная, техническая и финансовая помощь.

"Но в первую очередь мы должны рассчитывать, я считаю, на себя, на нашу армию. Армия у нас мощная. Оснащаем новой техникой – не так быстро, но, тем не менее, увеличиваем заработную плату", – заявил президент.

Читайте также: Меркель: Любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь высокую цену

Наталия Медведева
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Владимир Зеленский
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