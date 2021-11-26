Зеленский о войне: Идет запугивание. Надо рассчитывать на себя, но нам помогут партнеры
Эскалация ситуации на востоке Украины со стороны России или боевиков, которых она поддерживает, может случиться каждый день. Однако сегодня идет запугивание. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил президент Владимир Зеленский.
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"С некоторых площадок средств массовой информации действительно идет запугивание, что завтра будет война", – сказал Зеленский.
Зеленский подчеркнул, что Украина полностью контролирует свои границы, и полностью готова к какой бы то ни было эскалации.
"Мы каждый день имеем реальные разведданные, каждый день мы получаем данные не только от нашей разведки (хотя они основные), а также от разведок других стран – стран-партнеров, которые нас поддерживают", – отметил президент.
Он добавил, что страны-партнеры действительно поддерживают Украину – есть военная, информационная, техническая и финансовая помощь.
"Но в первую очередь мы должны рассчитывать, я считаю, на себя, на нашу армию. Армия у нас мощная. Оснащаем новой техникой – не так быстро, но, тем не менее, увеличиваем заработную плату", – заявил президент.
- С конца октября 2021 года ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины. В Госдепе США обеспокоены, что Россия может "повторить ошибку 2014 года".
- 21 ноября глава ГУР Кирилл Буданов заявил: Россия может готовить вторжение в Украину на конец января. Он призвал США прямо сейчас предоставить Украине дополнительную военную помощь.
- 22 ноября CNN сообщил, что США думают над предоставлением Украине дополнительной военной помощи и отправкой военных советников. Однако в Белом доме и Пентагоне пока не могут этого анонсировать.
- У Путина назвали "истерикой" сообщения о возможном новом вторжении России в Украину. При этом в Кремле не исключают неких "провокаций".
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