Зеленский – об оговорке Байдена в его адрес: Мы можем забыть некоторые ошибки, я думаю

Джо Байден и Владимир Зеленский (Фото: ЕРА/Will Oliver)

Президент Владимир Зеленский заявил в Ирландии, что Украина "может забыть некоторые ошибки" США, поскольку Вашингтон оказывает военную помощь стране, передает The Irish Times. Таким он отреагировал на оговорку президента Джо Байдена – тот назвал Зеленского "президентом Путиным" в последний день саммита НАТО.

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"Это ошибка. Я думаю, что Соединенные Штаты оказали большую поддержку украинцам. Мы можем забыть некоторые ошибки, я так думаю", – сказал Зеленский.

В завершении саммита НАТО 11 июля, говоря о важности защиты Украины от российской агрессии, Байден повернулся к Зеленскому и представил его публике как "президента Путина". После этого он оправдался, заявив, что просто "очень сосредоточен на том, чтобы победить Путина".

Тогда демократы выразили еще большее беспокойство американским лидером, в то же время некоторые лидеры стран НАТО поддержали Байдена.

Например, новый премьер Британии Кир Стармер подчеркнул, что Байдену нужно отдать должное за проведение "прекрасного саммита". Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что "оговорки случаются у всех", а президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что Байден "главный" и хорошо управляет делами.

Выступление Байдена на дебатах против Трампа оказалось настолько слабым, что большинство американцев сочли победителем Трампа, который почти не отвечал по существу вопросов, а когда отвечал, очень часто говорил неправду (фактчекинговая служба насчитала 32 таких случая).

После дебатов 60% избирателей в одном из опросов сказали, что демократам следует заменить 81-летнего Байдена другим кандидатом.

1 июля семья Байдена обвинила его помощников в "провальных" прениях против 45-го американского президента.

5 июля стало известно, что Байден обратился к врачу после своего неудачного выступления на прениях.

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