Зеленський – про обмовку Байдена на його адресу: Ми можемо забути деякі помилки

Джо Байден та Володимир Зеленський (Фото: ЕРА/Will Oliver)

Президент Володимир Зеленський заявив в Ірландії, що Україна "може забути деякі помилки" США, оскільки Вашингтон надає військову допомогу країні, передає The Irish Times. Таким чином він відреагував на обмовку президента Джо Байдена – той назвав Зеленського "президентом Путіним" в останній день саміту НАТО.

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"Це помилка. Я думаю, що Сполучені Штати надали велику підтримку українцям. Ми можемо забути деякі помилки, я так думаю", – сказав Зеленський.

У завершенні саміту НАТО 11 липня, говорячи про важливість захисту України від російської агресії, Байден повернувся до Зеленського та представив його публіці як "президента Путіна". Після цього він виправдався, заявивши, що просто "дуже зосереджений на тому, щоб перемогти Путіна".

Тоді демократи висловили ще більше занепокоєння американським лідером, натомість деякі лідери країн НАТО підтримали Байдена.

Наприклад, новий прем'єр Британії Кір Стармер наголосив, що Байдену треба віддати належне за проведення "чудового саміту". Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що "обмовки трапляються у всіх", а президент Франції Емманюель Макрон зазначив, що Байден "головний" і добре керує справами.

Виступ Байдена на дебатах проти Трампа виявився настільки слабким, що більшість американців визнали переможцем Трампа, який майже не відповідав по суті запитань, а коли відповідав, дуже часто говорив неправду (фактчекінгова служба нарахувала 32 такі випадки).

Після дебатів 60% виборців в одному з опитувань сказали, що демократам варто замінити 81-річного Байдена на іншого кандидата.

1 липня сім'я Байдена звинуватила його помічників у "провальних" дебатах проти 45-го американського президента.

5 липня стало відомо, що Байден звернувся до лікаря після свого невдалого виступу на дебатах.

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