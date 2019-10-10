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Зеленский об отставке Данилюка: Саша хотел быть премьером

Зеленский об отставке Данилюка: Саша хотел быть премьером - Фото
Владимир Зеленский, Александр Данилюк (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
10.10.2019, 13:52

Президент заявил, что он не согласен с позицией бывшего секретаря СНБО о том, что он ушел из-за ситуации вокруг ПриватБанка

Президент Владимир Зеленский заявил, что бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк уволился не из-за конфликта интересов вокруг дела ПриватБанка, а из-за карьерных амбиций и тяжелых отношений с главой Офиса президента Андреем Богданом. Об этом президент рассказал во время пресс-марафона

"Я не согласен с его позицией, что он ушел из-за ПриватБанка <...> Саша хотел быть премьер-министром, а я ему сказал честно: "Сань, ты действительно нормальный профессиональный человек, но я выбрал другую кандидатуру" и сложные отношения с Богданом это тоже повлияло на то, что он уволился", - сказал Зеленский. 

"Я их всех предупредил, начиная с Данилюка, кто будет писать на меня заявление - шантажа не будет, я буду их подписывать и буду увольнять людей", - подытожил президент. 

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Владимир Зеленский Александр Данилюк
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