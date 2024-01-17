Зеленский об ударах России ракетами КНДР: Это было не на поле боя. Это уже "красные линии"

Владимир Зеленский (Скриншот)

Президент Владимир Зеленский прокомментировал на пресс-конференции в Давосе использование россиянами северокорейских ракет. Он назвал это "красными линиями".

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Журналист спросил у Зеленского, есть ли какие-то "красные линии", которые Северная Корея не должна переступать.

Президент ответил, что КНДР предоставила России более миллиона артиллерийских снарядов, и "это действительно поможет артиллерии России", потому что у нее нет западной артиллерии калибра 155 мм.

Зеленский заметил, что это был первый шаг, потому что артиллерия — это о войне на поле боя.

"Но есть второй шаг. Это уже "красные линии", потому что это ракеты. У нас была северокорейская ракета, которая летела на гражданских людей, и люди погибли. Это было не на поле боя, не на фронте. Это было против гражданских направлено", – сказал президент.