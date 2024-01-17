Зеленський про удари Росії ракетами КНДР: Це було не на полі бою. Це вже "червоні лінії"

Володимир Зеленський (Скриншот)

Президент Володимир Зеленський прокоментував на пресконференції в Давосі використання росіянами північнокорейських ракет. Він назвав це "червоними лініями".

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Журналіст запитав у Зеленського, чи є якісь "червоні лінії", які Північна Корея не мусила б переступати.

Президент відповів, що КНДР надала Росії більше мільйона артилерійських снарядів, і "це дійсно допоможе артилерії Росії", тому що вона не має західної артилерії калібру 155 мм.

Зеленський зауважив, що це був перший крок, бо артилерія — це про війну на полі бою.

"Але є другий крок. Це вже "червоні лінії", тому що це ракети. У нас була північнокорейська ракета, яка летіла на цивільних людей, і люди загинули. Це було не на полі бою, не на фронті. Це було проти цивільних скеровано", — сказав президент.