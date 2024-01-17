Зеленський про удари Росії ракетами КНДР: Це було не на полі бою. Це вже "червоні лінії"
Президент Володимир Зеленський прокоментував на пресконференції в Давосі використання росіянами північнокорейських ракет. Він назвав це "червоними лініями".
Журналіст запитав у Зеленського, чи є якісь "червоні лінії", які Північна Корея не мусила б переступати.
Президент відповів, що КНДР надала Росії більше мільйона артилерійських снарядів, і "це дійсно допоможе артилерії Росії", тому що вона не має західної артилерії калібру 155 мм.
Зеленський зауважив, що це був перший крок, бо артилерія — це про війну на полі бою.
"Але є другий крок. Це вже "червоні лінії", тому що це ракети. У нас була північнокорейська ракета, яка летіла на цивільних людей, і люди загинули. Це було не на полі бою, не на фронті. Це було проти цивільних скеровано", — сказав президент.
- 2 січня 2024 року Росія провела масовану ракетну атаку по Україні. Окупанти вдарили ракетами по Харкову. Тоді троє людей загинули і ще 61 людина зазнала поранень.
- 4 січня у Білому домі підтвердили, що РФ отримала балістику від КНДР і застосувала її під час атак по Україні 29 грудня та 2 січня.
- 6 січня спікер прокуратури Харківської області Чубенко заявив, що під час масованої ракетної атаки 2 січня Росія вдарила по Харкову не "Іскандером", а ракетою, схожою на одну з вироблених Північною Кореєю.
- 11 січня прокуратура отримала докази того, що Росія 2 січня під час обстрілу Харкова застосувала ракети розробки Північної Кореї.