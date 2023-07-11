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Зеленский обещает привезти с саммита НАТО новые важные инструменты защиты для Сил обороны

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2023, 21:31
Зеленский обещает привезти с саммита НАТО новые важные инструменты защиты для Сил обороны - Фото
Владимир Зеленский (Фото – пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский по итогам первого дня саммита НАТО в Вильнюсе анонсировал на завтра ряд встреч и пообещал вернуться в Украину с новыми оборонными возможностями для ВСУ.

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Президент отметил, что завтра украинская команда продолжит работу в Вильнюсе.

"Наша оборона – первый приоритет. И я благодарен партнерам за готовность делать новые шаги. Больше оружия для наших воинов – больше защиты жизни для всей Украины. Привезем в Украину новые важные инструменты защиты", – отметил Зеленский.

По его словам, на завтра запланированы двусторонние встречи с американскими, канадскими, немецкими, британскими, нидерландскими, японскими и другими партнерами.

Запланировано и первое инаугурационное заседание Совета Украина – НАТО, добавил президент.

  • Сегодня Зеленский раскритиковал союзников за нерешительность насчет членства Украины в Альянсе.
  • По данным СМИ, Зеленский "в последнюю минуту" пытался убедить союзников в НАТО переписать итоговый документ саммита.
  • В итоговом коммюнике НАТО официально согласилось убрать ПДЧ для Украины, но еще не дало приглашение.

Читайте также: Исторический саммит НАТО. Все интересное и главное из Вильнюса – хроника первого дня

Оксана Житнюк
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Владимир Зеленскийнатовоенная помощьвильнюс
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