Зеленский обещает привезти с саммита НАТО новые важные инструменты защиты для Сил обороны

Президент Владимир Зеленский по итогам первого дня саммита НАТО в Вильнюсе анонсировал на завтра ряд встреч и пообещал вернуться в Украину с новыми оборонными возможностями для ВСУ.

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Президент отметил, что завтра украинская команда продолжит работу в Вильнюсе.

"Наша оборона – первый приоритет. И я благодарен партнерам за готовность делать новые шаги. Больше оружия для наших воинов – больше защиты жизни для всей Украины. Привезем в Украину новые важные инструменты защиты", – отметил Зеленский.

По его словам, на завтра запланированы двусторонние встречи с американскими, канадскими, немецкими, британскими, нидерландскими, японскими и другими партнерами.

Запланировано и первое инаугурационное заседание Совета Украина – НАТО, добавил президент.

Сегодня Зеленский раскритиковал союзников за нерешительность насчет членства Украины в Альянсе.

По данным СМИ, Зеленский "в последнюю минуту" пытался убедить союзников в НАТО переписать итоговый документ саммита.

В итоговом коммюнике НАТО официально согласилось убрать ПДЧ для Украины, но еще не дало приглашение.

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