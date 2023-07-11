Зеленський обіцяє привезти з саміту НАТО нові важливі інструменти захисту для Сил оборони

Президент Володимир Зеленський за підсумками першого дня саміту НАТО у Вільнюсі анонсував на завтра низку зустрічей та пообіцяв повернутись до України з новими оборонними можливостями для ЗСУ.

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Президент зазначив, що завтра українська команда продовжить роботу у Вільнюсі.

"Наша оборона – перший пріоритет. І я вдячний партнерам за готовність робити нові кроки. Більше зброї для наших воїнів – більше захисту життя для всієї України. Привеземо в Україну нові важливі інструменти захисту", – зазначив Зеленський.

За його словами, на завтра заплановано двосторонні зустрічі – з американськими, канадськими, німецькими, британськими, нідерландськими, японськими та іншими партнерами.

Заплановане й перше інавгураційне засідання Ради Україна – НАТО, додав президент.

Сьогодні Зеленський розкритикував союзників за нерішучість щодо членства України в Альянсі.

За даними ЗМІ, Зеленський "в останню хвилину" намагався переконати союзників у НАТО переписати підсумковий документ саміту.

У підсумковому комюніке НАТО офіційно погодилось прибрати ПДЧ для України, але ще не дало запрошення.

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