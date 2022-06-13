Зеленский обратился к американским евреям: Нам нужно мощное наступательное оружие

Президент Владимир Зеленский обратился к участникам American Jewish Committee Global Forum с просьбой удвоить усилия, чтобы помочь ускорить поступление наступательного оружия в Украину.

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"Ненависть и есть той движущей силой, благодаря которой продолжается эта российская война против Украины и против свободы в Европе, в мире. Ненависть к украинскому – к культуре украинцев, к истории Украины и к тому, что, несмотря на все ужасы, которые были в прошлом, Украина осталась доброй, открытой страной для разных культур", — заявил президент.

Зеленский рассказал, что русская армия уничтожает громады, в которых столетиями проживало греческое сообщество, репрессирует крымских татар и сжигает "даже русские церкви".

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Он также напомнил, что российские ракеты били по Бабьему Яру в Киеве, артиллерия повредила Менору в Дробицком Яру вблизи Харькова, а откровенно антисемитские высказывания министра иностранных дел России повлекли за собой скандал мирового уровня.

"Поэтому защищайте необходимость ужесточения санкций против России. Помогайте нам ускорить поставки оружия для Украины, чтобы мы могли освободить оккупированные районы. Нам нужно мощное наступательное оружие, без которого война только затягивается", – призвал Зеленский.

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Мария Макуха

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