Если цивилизованный мир оставит Украину один на один в противостоянии с агрессивной Россией, "это будет ошибкой всего мира", и мир, а Европа – так точно, "не будет прежним, если случится война". С такими словами президент Владимир Зеленский обратился через Washington Post к рядовым американцам.

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"Мир не будет прежним, если случится война, и Европа точно не будет прежней", – подчеркнул он.

Обращаясь к рядовым американцам, Зеленский напомнил, что у людей из разных стран "простые незамысловатые правила и принципы: нельзя убивать людей; нельзя торговать наркотиками; нельзя совершать насилие; не должно быть рабства". По его словам, мы все живем на Земле и "есть гражданские правила, правила, которые могут помочь нам выжить в этом мире".

Президент добавил: ситуация в Украине касается двух стран, "одна из которых нападает на другую — это моральный вопрос". Он подытожил, что "нельзя захватить чью-то территорию и вторгаться".

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Яна Катасонова

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