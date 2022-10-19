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Зеленский обратился к украинцам оккупированных юга и востока: Главное, берегите свою жизнь

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2022, 23:26
Зеленский обратился к украинцам оккупированных юга и востока: Главное, берегите свою жизнь - Фото
Владимир Зеленский (скриншот видео)

Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 19 октября отдельно обратился к украинцам, находящимся на оккупированных территориях юга и востока.

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"Отдельно хочу обратиться к нашим людям во временно оккупированных районах юга и востока Украины. В ближайшее время оккупанты будут пытаться забрать мужчин в свою армию. Везде, точно так же, как в Донецке и Луганске", – сказал Зеленский.

Он попросил жителей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей постараться избежать российской "мобилизации".

"Пожалуйста, избегайте этого, как только можете. Пытайтесь выехать с оккупированной территории. Если же вы не можете этого сделать и окажетесь в российских военных структурах – при первой же возможности старайтесь сложить оружие и прийти на украинские позиции", – призвал президент.

Зеленский подчеркнул, что самое главное, – сохранить жизнь украинцев.

"И главное – берегите свою жизнь и обязательно помогайте другим нашим людям, которые рядом с вами. Наше общее задание – выстоять. Выстоять против этих неадекватов" – сказал президент.

  • Сегодня Путин подписал указ, в котором говорится, что "военное положение" вводится на временно оккупированных территориях Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей с 20 октября.
  • У Зеленского заявили, что принудительная мобилизация, изъятие имущества и другие вещи, которые предполагает "военное положение", будут трактоваться в Украине и международным правом как уголовные преступления, независимо от того, как это называют в РФ.

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Наталія Медведєва
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Владимир Зеленский война военное положение
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