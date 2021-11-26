Зеленский опроверг слухи о военном положении в начале зимы
Некоторые СМИ распространили фейковую информацию о введении с 1 декабря военного положения: из-за такой медиа-атаки Украина может потерять инвесторов. Об этом сказал на пресс-конференции президент Владимир Зеленский.
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"Посмотрите, что сделал господин Олег Ляшко. Он в эфире сказал: с первого числа или со второго будет военное положение. Зачем он это говорит? Какое военное положение? Что происходит с людьми. Он понимает, что происходит с рынками?" — заявил президент.
Глава государства утверждает, что СМИ распространяют неправдивую информацию об энергетическом кризисе: пишут, что "не будет отопления", что "будет Майдан", "будет военное положение".
"А как можно жить, как может расти ВВП?" – сказал он.
Зеленский добавил, что в случае военного положения инвесторы будут боятся вкладывать деньги в Украину.
- С конца октября 2021-го ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины. В Госдепе США обеспокоены, что Россия может "повторить ошибку 2014 года".
- 21 ноября глава ГУР Кирилл Буданов заявил: Россия может готовить вторжение в Украину на конец января. Он призвал США прямо сейчас предоставить Украине дополнительную военную помощь.
- 22 ноября CNN сообщил, что США думают над предоставлением Украине дополнительной военной помощи и отправкой военных советников. Однако в Белом доме и Пентагоне пока не могут этого анонсировать.
- У Путина назвали "истерикой" сообщения о возможном новом вторжении России в Украину. При этом в Кремле не исключают неких "провокаций".
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