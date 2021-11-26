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Зеленский опроверг слухи о военном положении в начале зимы

Цей матеріал також доступний українською
26.11.2021, 14:12
Зеленский опроверг слухи о военном положении в начале зимы - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Некоторые СМИ распространили фейковую информацию о введении с 1 декабря военного положения: из-за такой медиа-атаки Украина может потерять инвесторов. Об этом сказал на пресс-конференции президент Владимир Зеленский.

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"Посмотрите, что сделал господин Олег Ляшко. Он в эфире сказал: с первого числа или со второго будет военное положение. Зачем он это говорит? Какое военное положение? Что происходит с людьми. Он понимает, что происходит с рынками?" — заявил президент.

Глава государства утверждает, что СМИ распространяют неправдивую информацию об энергетическом кризисе: пишут, что "не будет отопления", что "будет Майдан", "будет военное положение".

"А как можно жить, как может расти ВВП?" – сказал он.

Зеленский добавил, что в случае военного положения инвесторы будут боятся вкладывать деньги в Украину.

Читайте также: Зеленский о вагнергейте: Это операция под названием Бурба. Мне за нее стыдно

Яна Катасонова
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Владимир Зеленский президент военное положение
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