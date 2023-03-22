Зеленский отреагировал на удар БПЛА по Украине. Намекнул на призывы Си Цзиньпина к "миру"

Президент Владимир Зеленский намекнул на заявления главы КНР Си Цзиньпина о "мире", когда комментировал ночной удар РФ по Украине. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, в ночь на 22 марта на Украину обрушились более 20 ударных дронов, а также ракеты и многочисленные обстрелы.

Он отметил, когда кто-то пытается услышать слово "мир" в Москве, Кремль отдает очередной приказ об ударах по Украине.

Зеленский заявил, что успех Украины на земле, в небе и на море реально приближает мир.

"Полное соблюдение санкционного режима против России реально возвращает силу Уставу ООН. Глобальное единство способно вернуть глобальную стабильность", — написал глава государства.

Во время визита в Москву Си Цзиньпин снова повторил заявление Китая о "мирном урегулировании", а также выступил против "односторонних санкций" без решения Совбеза ООН.

В Киевской области во время ночной атаки дронами-камикадзе Shahed-136 был зафиксирован прилет в гражданский объект, погибли четыре человека.

Си Цзиньпин находился с трехдневным визитом в Москве: 20 марта он провел переговоры с Путиным тет-а-тет, 21-го провел официальные переговоры с расширенными делегациями.

В США скептически оценивают визит Си Цзиньпина и считают, что он обеспечивает дипломатическое прикрытие преступлениям Путина.

В МИД Украины ожидают, что Си Цзиньпин убедит Путина прекратить войну. По данным FT, лидер Китая может позвонить президенту Владимиру Зеленскому после визита в Москву.

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Дмитро Гриниченко

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