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Зеленский отреагировал на удар БПЛА по Украине. Намекнул на призывы Си Цзиньпина к "миру"

Цей матеріал також доступний українською
22.03.2023, 11:31
Зеленский отреагировал на удар БПЛА по Украине. Намекнул на призывы Си Цзиньпина к
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский намекнул на заявления главы КНР Си Цзиньпина о "мире", когда комментировал ночной удар РФ по Украине. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, в ночь на 22 марта на Украину обрушились более 20 ударных дронов, а также ракеты и многочисленные обстрелы.

Он отметил, когда кто-то пытается услышать слово "мир" в Москве, Кремль отдает очередной приказ об ударах по Украине. 

Зеленский заявил, что успех Украины на земле, в небе и на море реально приближает мир. 

"Полное соблюдение санкционного режима против России реально возвращает силу Уставу ООН. Глобальное единство способно вернуть глобальную стабильность", — написал глава государства.

Во время визита в Москву Си Цзиньпин снова повторил заявление Китая о "мирном урегулировании", а также выступил против "односторонних санкций" без решения Совбеза ООН.

В Киевской области во время ночной атаки дронами-камикадзе Shahed-136 был зафиксирован прилет в гражданский объект, погибли четыре человека. 

Читайте также: Немедленное прекращение огня в Украине выгодно только Путину — Белый дом

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский война си цзиньпин дроны-камикадзе
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