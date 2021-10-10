Зеленский отрицает ссору с Шефиром незадолго до покушения

Президент Владимир Зеленский заявил, что он никогда не ссорился со своим первым помощником Сергеем Шефиром. Так ответил президент на просьбу журналистки программы "Светская жизнь" сказать, правда ли, что незадолго до покушения на Шефира Зеленский сильно поругался со своим первым помощником.

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"Я об этом ничего не знаю, – сказал президент. – Сережа, какие-то новости у Катерины (журналистки – ред.)?"

Зеленский заявил, что он никогда не ссорился с Шефиром.

"Между нами с Сергеем Шефиром ни одно животное, кошка или еще кто-то, никогда не пробегало за все… сейчас… 26 лет нашей дружбы", – заявил Зеленский.

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Наталия Медведева

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