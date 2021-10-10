Зеленский отрицает ссору с Шефиром незадолго до покушения
Президент Владимир Зеленский заявил, что он никогда не ссорился со своим первым помощником Сергеем Шефиром. Так ответил президент на просьбу журналистки программы "Светская жизнь" сказать, правда ли, что незадолго до покушения на Шефира Зеленский сильно поругался со своим первым помощником.
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"Я об этом ничего не знаю, – сказал президент. – Сережа, какие-то новости у Катерины (журналистки – ред.)?"
Зеленский заявил, что он никогда не ссорился с Шефиром.
"Между нами с Сергеем Шефиром ни одно животное, кошка или еще кто-то, никогда не пробегало за все… сейчас… 26 лет нашей дружбы", – заявил Зеленский.
- 22 сентября 2021-го под Киевом неизвестные обстреляли автомобиль Шефира из автоматического оружия. Было выпущено более 10 пуль, ранен водитель, Шефир остался цел.
- В видеообращении Зеленский заявил, что власть даст сильный ответ тем, кто стоит за покушением на Шефира.
- Сам Шефир сказал, что не связывает покушение со своей работой, потому что он занят подготовкой к съемке концерта студии Квартал 95.
- Генпрокурор назвала две рабочие версии покушения на Шефира: деятельность как госслужащего и попытка дестабилизации политической ситуации в стране. Полиция не исключает причастности иностранных спецслужб. Также известно, что - расследовать дело Шефира поможет ФБР США.
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