Зеленский ответил на петицию с предложением назначить главой СБУ Евгения Карася
Президент Владимир Зеленский ответил на петицию с предложением назначить главой Службы безопасности Украины военнослужащего Евгения Карася, которая набрала необходимые для рассмотрения 25 000 голосов. Соответствующее заявление опубликовано на сайте главы государства.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, Конституция предусматривает, что глава СБУ назначается решением Верховной Рады с подачи президента, который может вносить кандидатуру на назначение и увольнение.
Он отметил, что во время военного положения глава государства может принять решение о назначении или отстранении главы СБУ, а исполняющий обязанности должен соответствовать требованиям, которые определены законодательством.
Зеленский пообещал "взять к сведению" предложение назначить Карася главой СБУ.
- В июле Зеленский отстранил с должности главы СБУ Ивана Баканова, который занимал пост с 2019 года.
- Президент объяснил отстранение Баканова большим количеством предателей в органах.
- 19 июля Рада уволила Баканова с должности.
Читайте также: Временно исполняющим обязанности главы СБУ назначен Василий Малюк
Комментарии