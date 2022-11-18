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Зеленский ответил на петицию с предложением назначить главой СБУ Евгения Карася

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2022, 18:12
Зеленский ответил на петицию с предложением назначить главой СБУ Евгения Карася - Фото
Евгений Карась (Фото: Евгений Карась/Facebook)

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию с предложением назначить главой Службы безопасности Украины военнослужащего Евгения Карася, которая набрала необходимые для рассмотрения 25 000 голосов. Соответствующее заявление опубликовано на сайте главы государства. 

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По его словам, Конституция предусматривает, что глава СБУ назначается решением Верховной Рады с подачи президента, который может вносить кандидатуру на назначение и увольнение. 

Он отметил, что во время военного положения глава государства может принять решение о назначении или отстранении главы СБУ, а исполняющий обязанности должен соответствовать требованиям, которые определены законодательством. 

Зеленский пообещал "взять к сведению" предложение назначить Карася главой СБУ. 

Читайте также: Временно исполняющим обязанности главы СБУ назначен Василий Малюк 

Дмитро Гриниченко
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