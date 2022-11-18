Зеленский ответил на петицию с предложением назначить главой СБУ Евгения Карася

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию с предложением назначить главой Службы безопасности Украины военнослужащего Евгения Карася, которая набрала необходимые для рассмотрения 25 000 голосов. Соответствующее заявление опубликовано на сайте главы государства.

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По его словам, Конституция предусматривает, что глава СБУ назначается решением Верховной Рады с подачи президента, который может вносить кандидатуру на назначение и увольнение.

Он отметил, что во время военного положения глава государства может принять решение о назначении или отстранении главы СБУ, а исполняющий обязанности должен соответствовать требованиям, которые определены законодательством.

Зеленский пообещал "взять к сведению" предложение назначить Карася главой СБУ.

В июле Зеленский отстранил с должности главы СБУ Ивана Баканова, который занимал пост с 2019 года.

Президент объяснил отстранение Баканова большим количеством предателей в органах.

19 июля Рада уволила Баканова с должности.

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Дмитро Гриниченко

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