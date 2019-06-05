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05.06.2019, 10:06

Зеленский передумал насчет Хомчака: в Минск поедет другой

Зеленский передумал насчет Хомчака: в Минск поедет другой - Фото
Руслан Хомчак (фото - пресс-служба Минобороны)

Генерал-майор Богдан Бенидорм подменит начальника Генштаба в минской контактной группе: по крайней мере, на сегодняшнем ее заседании

Начальника Генштаба ВСУ Руслана Хомчака не будет на сегодняшних переговорах трехсторонней контактной группы в Минске. Так "после дополнительных консультаций" решил глава государства Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба Администрации президента.

"Пока не время", - подчеркнули на Банковой.

На минских переговорах 5 июня генерал-лейтенанта Хомчака в подгруппе по безопасности заменит замкомандующего операции объединенных сил генерал-майор Богдан Бенидорм.

В АП подчеркнули, что главнокомандующий ВСУ продолжит участвовать в консультациях по подготовке позиции украинской делегации в Минске.

21 мая Зеленский назначил Хомчака НГШ вместо Виктора Муженко, который был на этой должности все время войны РФ против Украины. 27 мая последний передал дела преемнику. Тот пообещал не медлить с кадровыми решениями в Генштабе. 

Вчера, 4 июня, неподалеку от Авдеевки российские "гибриды" выстрелом из ПТУР подбили ГАЗ-66 с продуктами питания, которые бойцы ВСУ везли на передовые позиции. Погибли двое, один ранен. Сегодня в Донбассе также погиб военный: обстоятельства пока неизвестны. 

Читайте также: Зеленский обратился к властям РФ: Диалог с нами с позиции силы недопустим

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Теги: агрессия России, война в донбассе, минск, администрация президента, генштаб, руслан хомчак, Богдан Бенидорм
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