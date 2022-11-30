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Зеленский по итогам Ставки: Готовим еще более мощное противодействие оккупантам

Цей матеріал також доступний українською
30.11.2022, 23:22
Зеленский по итогам Ставки: Готовим еще более мощное противодействие оккупантам - Фото
Владимир Зеленский (Скриншот)

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. В вечернем видеообращении он заявил, что Украина готовит "еще более мощное противодействие" российским оккупантам.

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Главными вопросами на сегодняшнем заседании Ставки, по словам президента, была ситуация в Донецкой, Луганской, Харьковской, Запорожской, Херсонской областях, а также в Крыму и на государственной границе.

"Анализируем намерения оккупантов и готовим противодействие – еще более мощное противодействие, чем сейчас", – заявил Зеленский.

Также, по его словам, на Ставке рассматривались вопросы обеспечения военных и поставки новой техники и боеприпасов.

Отдельно Зеленский провел совещание по энергетике и связи. Он сказал, что готовятся новые решения по защите систем, но не конкретизировал.

"Также готовим новые решения, чтобы не допустить какую-либо возможность России манипулировать внутренней жизнью Украины. В свое время детализируем и это", – сказал Зеленский.

По его словам, по состоянию на вечер 30 ноября около шести миллионов украинцев отключены от электричества.

"Ситуация остается очень сложной именно в столице, а также в Киевской, Винницкой, Львовской, Одесской, Хмельницкой и Черкасской областях", – добавил президент.

  • 23 ноября РФ нанесла ракетные удары почти по всей Украине, в том числе по Киеву. В результате массированной ракетной атаки в Украине усугубилась проблема с энергоснабжением. По всей стране продолжаются как плановые, так и аварийные отключения.

Читайте также: В ГУР объяснили, почему Россия устраивает ракетные атаки раз в 7-8 дней и в начале недели

Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский война ставка
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