Зеленский подписал закон о Пласте и скаутах

Пластуны (фото - Facebook, PlastUA)

Президент Владимир Зеленский подписал закон о пластовом движении и особенностях государственной поддержки скаутских движений. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Закон признает исторический вклад Пласта в образование детей и молодежи и становления украинской государственности.

Документ позволяет пластовым и скаутским организациям участвовать в разработке и реализации государственных и местных программ. Также они могут получать от государства материальную, информационную и консультативную поддержку.

Одновременно закон не допускает вмешательство органов госвласти или местного самоуправления в деятельность скаутских общественных организаций, кроме случаев, предусмотренных законодательством.