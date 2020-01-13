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Зеленский подписал закон о Пласте и скаутах

Зеленский подписал закон о Пласте и скаутах - Фото
Пластуны (фото - Facebook, PlastUA)
13.01.2020, 17:55

Скаутские организации смогут получать государственную поддержку

Президент Владимир Зеленский подписал закон о пластовом движении и особенностях государственной поддержки скаутских движений. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Закон признает исторический вклад Пласта в образование детей и молодежи и становления украинской государственности.

Документ позволяет пластовым и скаутским организациям участвовать в разработке и реализации государственных и местных программ. Также они могут получать от государства материальную, информационную и консультативную поддержку.

Одновременно закон не допускает вмешательство органов госвласти или местного самоуправления в деятельность скаутских общественных организаций, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

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Владимир Зеленский пласт
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