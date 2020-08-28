Зеленский получил диплом мастера карате первого дана – фото

Документ почетного мастера президенту подарили в Кропивницком юные каратисты

Президент Владимир Зеленский стал каратистом с черным поясом. Почетный первый дан в традиционном карате ему подарили в специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва в Кировоградской области. Об этом вечером 27 августа сообщила пресс-служба главы государства.

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Диплом мастера и именной черный пояс с вышитой на японском языке фамилией "Зеленский" ему преподнесли воспитанники СДЮСШОР-2.

Президент повстречался с ученицей четвертого класса Арианной Мурженко из Книги рекордов Украины: она – самая юная украинка, которая стала чемпионкой мира по традиционному карате в программе ката. В прошлом году, когда она получила эту награду, ей было всего девять лет и три месяца.

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Евгений Пилипенко

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