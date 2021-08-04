Зеленский поручил СБУ и МВД защитить беларуских активистов после гибели оппозиционера

Президент Владимир Зеленский после гибели беларуского активиста Виталия Шишова в Киеве дал поручение Службе безопасности и Министерству внутренних дел. Силовики должны изучить все риски и обеспечить защиту для беларусов, которые прибыли в Украину в течение последнего года и которым могут грозить преследования из-за их политической позиции, сообщается на сайте президента.

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Зеленский заявил, что каждый беларус, который может стать "целью" для преступников из-за своей политической или общественной деятельности, должен получить надежную защиту в Украине.

"СБУ и МВД должны отработать четкий алгоритм оценки возможных рисков, а также систему ответов на эти риски, чтобы устранить любую угрозу для людей", – сказал Зеленский.

Он также сообщил, что сейчас подготовлен список граждан Беларуси, по которым уже проводят мероприятия по оценке рисков, дополнительному сопровождению и охране.

По словам Зеленского, такое решение принято после информации от правоохранителей о возможных угрозах для некоторых беларуских активистов, а также после гибели Виталия Шишова.

2 августа Шишов пропал в Киеве. По словам его соратников, оппозиционер вышел на пробежку и перестал отвечать на звонки. При этом от него поступило несколько "глухарей" – звонков, когда вызывающий абонент сбрасывает при ответе.

На следующий день Шишова нашли повешенным. У него на теле были ссадины и царапины. Открыто уголовное дело по статье об умышленном убийстве: будут проверяться все версии, в том числе и замаскированное под суицид убийство.

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что Зеленский отреагирует на смерть Шишова, если будет доказана причастность спецслужб Беларуси к кончине оппозиционера.

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