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Зеленский поставил Кабмину задачу по пожарной безопасности

Зеленский поставил Кабмину задачу по пожарной безопасности - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
16.01.2020, 14:06

Правительство должно ежеквартально информировать президента о результатах контроля пожарной безопасности на объектах

Президент Владимир Зеленский поставил Кабмину задачу - продолжить работу по усилению контроля пожарной безопасности, улучшению материально-технического состояния спасательных подразделений и служб. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Правительство должно ежеквартально информировать президента о результатах этой работы.

Соответствующее письмо он направил на имя премьер-министра Алексея Гончарука 16 января 2020 года в ответ на сообщение правительства, согласно которому на 8 января 2020 года были проведены внеплановые проверки состояния техногенной и пожарной безопасности на 10374 объектах из 37006 объектов, подлежащих проверкам (т.е. проинспектировано 28%) .

По результатам выявлено, что на 9208 объектах отсутствуют, неисправны или не обслуживаются автоматические системы противопожарной защиты, 2066 системы электроснабжения требуют замены или ремонта, 3365 объектов нуждаются в оборудовании первичными средствами пожаротушения.

  • 24 декабря Зеленский подписал указ о неотложных мерах по предотвращению пожарной опасности в Украине. 

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