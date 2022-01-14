Зеленский предложил Байдену организовать трехстороннюю встречу с Путиным – глава ОП

Президент Владимир Зеленский предложил лидеру США Джо Байдену организовать трехстороннюю встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сказал глава Офиса президента Андрей Ермак во время видеконференции с американским дипломатом, директором Евразийского центра Atlantic Council Джоном Хербстом.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Президент Зеленский предложил президенту Байдену – и мы считаем, это может сработать, – организовать трехстороннюю встречу, может быть в режиме видеоконференции, между президентом Байденом, президентом Зеленским и президентом Путиным", – сказал Ермак.

Он отметил, что Украина все еще ждет реакции с российской стороны, но американские партнеры, по его словам, заинтересованы в такой инициативе.

Читайте также: Россия работает над поводом для нового вторжения в Украину – советник Байдена

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.