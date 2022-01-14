UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский предложил Байдену организовать трехстороннюю встречу с Путиным – глава ОП

Цей матеріал також доступний українською
14.01.2022, 17:20
Зеленский предложил Байдену организовать трехстороннюю встречу с Путиным – глава ОП - Фото
Андрей Ермак (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Президент Владимир Зеленский предложил лидеру США Джо Байдену организовать трехстороннюю встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сказал глава Офиса президента Андрей Ермак во время видеконференции с американским дипломатом, директором Евразийского центра Atlantic Council Джоном Хербстом.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Президент Зеленский предложил президенту Байдену – и мы считаем, это может сработать, – организовать трехстороннюю встречу, может быть в режиме видеоконференции, между президентом Байденом, президентом Зеленским и президентом Путиным", – сказал Ермак.

Он отметил, что Украина все еще ждет реакции с российской стороны, но американские партнеры, по его словам, заинтересованы в такой инициативе.

Читайте также: Россия работает над поводом для нового вторжения в Украину – советник Байдена

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский владимир путин переговоры агрессия рф джо байден андрей ермак
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 