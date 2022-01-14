Зеленский предложил Байдену организовать трехстороннюю встречу с Путиным – глава ОП
Президент Владимир Зеленский предложил лидеру США Джо Байдену организовать трехстороннюю встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сказал глава Офиса президента Андрей Ермак во время видеконференции с американским дипломатом, директором Евразийского центра Atlantic Council Джоном Хербстом.
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"Президент Зеленский предложил президенту Байдену – и мы считаем, это может сработать, – организовать трехстороннюю встречу, может быть в режиме видеоконференции, между президентом Байденом, президентом Зеленским и президентом Путиным", – сказал Ермак.
Он отметил, что Украина все еще ждет реакции с российской стороны, но американские партнеры, по его словам, заинтересованы в такой инициативе.
- Зеленский неоднократно заявлял о готовности к прямым переговорам с Путиным, подчеркивая, что нужно "делать все, чтобы строить новые форматы встреч". Также президент предложил США форматы участия на уровне президента в мирном урегулировании войны на Донбассе.
- 9-13 января 2022 года в Европе состоялся ряд встреч между представителями США, НАТО и РФ, необходимость которых была вызвана скоплением российских войск на границе Украины и возможным новым военным вторжением РФ. LIGA.net вела хронику.
- В НАТО заявили, что переговоры с РФ не дали значимых результатов. Россия грозит США и ЕС "необратимыми последствиями" в случае невыполнения ее требований.
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