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Зеленский призвал Европу ввести санкции против атомной энергетики России

Цей матеріал також доступний українською
07.08.2022, 15:06
Зеленский призвал Европу ввести санкции против атомной энергетики России - Фото
Владимир Зеленский (Фото - Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем призвал ввести международные санкции против российской атомной энергетики из-за обстрелов оккупантами Запорожской атомной станции

"Российский ядерный террор требует более решительного ответа от международного сообщества – санкций на российскую атомную отрасль и ядерное топливо", – написал Зеленский в Twitter.  

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В своем вчерашнем видеообращении президент заявил, что российские террористы стали первыми в мире, использующими для террора крупнейшую в Европе атомную станцию.  

"Будем обращать внимание мира на это и настаивать на новых санкциях для России за создание столь глобальной угрозы", – сказал Зеленский. 

  • 5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС.  
  • 6 августа в Энергоатоме заявили, что Россия обстреливает Запорожскую АЭС, чтобы обесточить юг Украины. 
  • 7 августа в Энергоатоме сообщили о новых обстрелах ЗАЭС в результате которых могли быть повреждены контейнеры с ядерными отходами.  

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Роман Брыль
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санкции против россии европейский совет Ядерный терроризм обстрел ЗАЭС
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