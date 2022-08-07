Зеленский призвал Европу ввести санкции против атомной энергетики России

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем призвал ввести международные санкции против российской атомной энергетики из-за обстрелов оккупантами Запорожской атомной станции.

"Российский ядерный террор требует более решительного ответа от международного сообщества – санкций на российскую атомную отрасль и ядерное топливо", – написал Зеленский в Twitter.

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В своем вчерашнем видеообращении президент заявил, что российские террористы стали первыми в мире, использующими для террора крупнейшую в Европе атомную станцию.

"Будем обращать внимание мира на это и настаивать на новых санкциях для России за создание столь глобальной угрозы", – сказал Зеленский.

5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС.

6 августа в Энергоатоме заявили, что Россия обстреливает Запорожскую АЭС, чтобы обесточить юг Украины.

7 августа в Энергоатоме сообщили о новых обстрелах ЗАЭС в результате которых могли быть повреждены контейнеры с ядерными отходами.

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Роман Брыль

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