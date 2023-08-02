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Зеленский про F-16: Пилоты начнут обучение в этом месяце

Цей матеріал також доступний українською
02.08.2023, 19:11
Зеленский про F-16: Пилоты начнут обучение в этом месяце - Фото
Владимир Зеленский (Скриншот из видео)

Украинские пилоты начнут обучение на истребителях F-16 в августе 2023 года, заявил президент Владимир Зеленский. Об этом он сообщил, выступая на совещании с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины.

"F-16. В этом месяце начнется тренировка наших украинских пилотов. Сейчас стоит работать на сто процентов со странами, у которых есть эти самолеты и которые смогут нам после обучения их передать", – сказал президент.

Это "мощная, сверхсложная" задача, отметил он.

По словам Зеленского, "как можно быстрее" должны состояться поставки и боевое применение украинскими пилотами этих истребителей.

Обращаясь к послам, Зеленский сказал: "И вы понимаете, о каких странах идет речь".

СПРАВКА. Президент США Джо Байден 21 мая официально подтвердил, что американские военные начнут тренировать украинских летчиков для F-16. Украина надеется получить F-16 не позднее осени и рассчитывает на несколько десятков самолетов.
  • 1 июля Зеленский заявил, что некоторые партнеры затягивают вопросы с тренировкой украинских летчиков на F-16 и с последующей передачей ВСУ авиации, поскольку до сих пор нет графиков обучающих миссий.
  • 11 июля Резников сообщил, что коалиция по подготовке пилотов и персонала для истребителей F-16 официально сформирована.
  • 2 августа CNN сообщило, что США пока не получили от европейских партнеров окончательного плана обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

Читайте также: Обучение на F-16: десятки пилотов уже готовы приступить к тренировкам за рубежом – Игнат

Артём Джерипа
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Владимир Зеленскийвойнаистребителиобучениеf-16
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