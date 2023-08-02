Зеленский про F-16: Пилоты начнут обучение в этом месяце

Украинские пилоты начнут обучение на истребителях F-16 в августе 2023 года, заявил президент Владимир Зеленский. Об этом он сообщил, выступая на совещании с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины.

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"F-16. В этом месяце начнется тренировка наших украинских пилотов. Сейчас стоит работать на сто процентов со странами, у которых есть эти самолеты и которые смогут нам после обучения их передать", – сказал президент.

Это "мощная, сверхсложная" задача, отметил он.

По словам Зеленского, "как можно быстрее" должны состояться поставки и боевое применение украинскими пилотами этих истребителей.

Обращаясь к послам, Зеленский сказал: "И вы понимаете, о каких странах идет речь".

1 июля Зеленский заявил, что некоторые партнеры затягивают вопросы с тренировкой украинских летчиков на F-16 и с последующей передачей ВСУ авиации, поскольку до сих пор нет графиков обучающих миссий.

11 июля Резников сообщил, что коалиция по подготовке пилотов и персонала для истребителей F-16 официально сформирована.

2 августа CNN сообщило, что США пока не получили от европейских партнеров окончательного плана обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

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