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Зеленський про F-16: Пілоти почнуть навчання цього місяця

Этот материал также доступен на русском
02.08.2023, 19:11
Зеленський про F-16: Пілоти почнуть навчання цього місяця - Фото
Володимир Зеленський (Скриншот із відео)

Українські пілоти почнуть навчання на винищувачах F-16 у серпні 2023 року, заявив президент Володимир Зеленський. Про це він повідомив під час виступу на нараді з керівниками закордонних дипломатичних установ України.

"F-16. Цього місяця почнеться тренування наших українських пілотів. Зараз варто працювати на сто відсотків із країнами, які мають ці літаки і які зможуть нам після навчання їх передати", – сказав президент.

Це "потужне, надскладне" завдання, зазначив він.

За словами Зеленського, "якнайшвидше "має відбутись постачання та бойове застосування українськими пілотами цих винищувачів.

Звертаючись до послів, Зеленський сказав: "І ви розумієте, про які країни йдеться".

ДОВІДКА. Президент США Джо Байден 21 травня офіційно підтвердив, що американські військові почнуть тренувати українських льотчиків для F-16. Україна сподівається отримати F-16 не пізніше осені й розраховує на кілька десятків літаків.
  • 1 липня Зеленський заявив, що деякі партнери затягують питання з тренуванням українських льотчиків на F-16 та з подальшим переданням ЗСУ авіації, оскільки досі немає графіків навчальних місій.
  • 11 липня Резніков повідомив, що коаліцію з підготовки пілотів та персоналу для винищувачів F-16 офіційно сформовано.
  • 2 серпня CNN повідомило, що США поки що не отримали від європейських партнерів остаточного плану навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Читайте також: Навчання на F-16: десятки пілотів вже готові розпочати тренування за кордоном – Ігнат

Артем Джеріпа
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Володимир ЗеленськийвійнанавчаннявинищувачіF-16
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