Зеленський про F-16: Пілоти почнуть навчання цього місяця

Українські пілоти почнуть навчання на винищувачах F-16 у серпні 2023 року, заявив президент Володимир Зеленський. Про це він повідомив під час виступу на нараді з керівниками закордонних дипломатичних установ України.

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"F-16. Цього місяця почнеться тренування наших українських пілотів. Зараз варто працювати на сто відсотків із країнами, які мають ці літаки і які зможуть нам після навчання їх передати", – сказав президент.

Це "потужне, надскладне" завдання, зазначив він.

За словами Зеленського, "якнайшвидше "має відбутись постачання та бойове застосування українськими пілотами цих винищувачів.

Звертаючись до послів, Зеленський сказав: "І ви розумієте, про які країни йдеться".

1 липня Зеленський заявив, що деякі партнери затягують питання з тренуванням українських льотчиків на F-16 та з подальшим переданням ЗСУ авіації, оскільки досі немає графіків навчальних місій.

11 липня Резніков повідомив, що коаліцію з підготовки пілотів та персоналу для винищувачів F-16 офіційно сформовано.

2 серпня CNN повідомило, що США поки що не отримали від європейських партнерів остаточного плану навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

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