Зеленский провел заседание Ставки. Темы: фронт, работа ПВО, инфраструктура, зима

11 октября президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Об этом Зеленский сообщил в Телеграм.

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По словам президента, на заседании Ставки рассмотрели ряд важных вопросов.

Прежде всего участники заседания обсудили ситуацию на передовой и отметили качественную работу подразделений противовоздушной обороны ВСУ.

Обсудили шаги по дальнейшей деоккупации украинских территорий.

На заседании министр внутренних дел Денис Монастырский отчитался о ходе ликвидации разрушений, нанесенных российскими ракетными обстрелами, а также о защите объектов критической инфраструктуры.

Напоследок обсудили подготовку армии к зиме.

Наталія Медведєва

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