Зеленский провел заседание Ставки. Темы: фронт, работа ПВО, инфраструктура, зима
11.10.2022, 12:58
Владимир Зеленский (Фото: ОП)
11 октября президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Об этом Зеленский сообщил в Телеграм.
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По словам президента, на заседании Ставки рассмотрели ряд важных вопросов.
Прежде всего участники заседания обсудили ситуацию на передовой и отметили качественную работу подразделений противовоздушной обороны ВСУ.
Обсудили шаги по дальнейшей деоккупации украинских территорий.
На заседании министр внутренних дел Денис Монастырский отчитался о ходе ликвидации разрушений, нанесенных российскими ракетными обстрелами, а также о защите объектов критической инфраструктуры.
Напоследок обсудили подготовку армии к зиме.
- Утром 10 октября Россия ударила по центру Киева и всей Украине.
- 11 октября РФ атакует ракетами с Каспийского моря. Работают бомбардировщики Ту-160 и Ту-95. Нанесли удар по двум объектам энергетики во Львове.
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