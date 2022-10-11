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Зеленский провел заседание Ставки. Темы: фронт, работа ПВО, инфраструктура, зима

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2022, 12:58
Зеленский провел заседание Ставки. Темы: фронт, работа ПВО, инфраструктура, зима - Фото
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

11 октября президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Об этом Зеленский сообщил в Телеграм.

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По словам президента, на заседании Ставки рассмотрели ряд важных вопросов.

Прежде всего участники заседания обсудили ситуацию на передовой и отметили качественную работу подразделений противовоздушной обороны ВСУ.

Обсудили шаги по дальнейшей деоккупации украинских территорий.

На заседании министр внутренних дел Денис Монастырский отчитался о ходе ликвидации разрушений, нанесенных российскими ракетными обстрелами, а также о защите объектов критической инфраструктуры.

Напоследок обсудили подготовку армии к зиме.

Наталія Медведєва
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Владимир Зеленский война ставка
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