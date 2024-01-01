Зеленский: Путин чувствует слабость, как животное, потому что он животное
Президент Владимир Зеленский в очередной раз отверг возможность переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным и акцентировал на важности консолидации Запада вокруг Украины, так как руководитель Кремля "чувствует страх, как животное". Об этом он сказав в интервью The economist.
Зеленский заявил, что поддерживая Украину, Европа защищает себя от российской агрессии.
"Давая нам деньги или давая нам оружие, вы поддерживаете себя. Вы спасаете своих детей, а не наших", - заявил Зеленский, предостерегая, что если Украина проиграет, агрессия Путина двинется западнее.
Президент заявил, что "Путин чувствует слабость, как животное, потому что он животное".
"Он чувствует кровь, он чувствует свою силу. И он съест вас на ужин со всеми вашими ЕС, НАТО, свободой и демократией", - сказал Зеленский.
Он напомнил, что разведывательные службы ряда европейских стран начали рассматривать возможность нападения на их территории со стороны России – и это касается даже тех стран, которые не входили в СССР.
Комментируя тему переговоров, Зеленский сказал, что не видит "каких-либо фундаментальных шагов вперед к миру со стороны России", зато видит "шаги террористической страны".
Президент считает, что если россияне посылают сигналы о якобы желании заморозить конфликт, то "это не потому, что они праведники, а потому, что у них недостаточно ракет, боеприпасов или подготовленных войск".
Зеленский считает, что россиянам нужна эта пауза для восстановления ресурсов, чтобы потом "всеми силами перевернуть страницу этой войны".
- В этом же интервью Зеленского спросили о военных целях Украины на 2024-й. Сказал о юге, Крыме и необходимости защитить восток.
- Президент заявил, что чувство, будто Россия сейчас побеждает в войне, является не более чем чувством, так как на самом деле тысячи оккупантов продолжают погибать в боях, а РФ в течение 2023-го не смогла захватить ни одного крупного города.