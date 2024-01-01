Зеленский: Путин чувствует слабость, как животное, потому что он животное

Президент напомнил, что разведки ряда европейских стран начали рассматривать возможность нападения России на их территории

Владимир Зеленский (Фото - Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в очередной раз отверг возможность переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным и акцентировал на важности консолидации Запада вокруг Украины, так как руководитель Кремля "чувствует страх, как животное". Об этом он сказав в интервью The economist.

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Зеленский заявил, что поддерживая Украину, Европа защищает себя от российской агрессии.

"Давая нам деньги или давая нам оружие, вы поддерживаете себя. Вы спасаете своих детей, а не наших", - заявил Зеленский, предостерегая, что если Украина проиграет, агрессия Путина двинется западнее.

Президент заявил, что "Путин чувствует слабость, как животное, потому что он животное".

"Он чувствует кровь, он чувствует свою силу. И он съест вас на ужин со всеми вашими ЕС, НАТО, свободой и демократией", - сказал Зеленский.

Он напомнил, что разведывательные службы ряда европейских стран начали рассматривать возможность нападения на их территории со стороны России – и это касается даже тех стран, которые не входили в СССР.

Комментируя тему переговоров, Зеленский сказал, что не видит "каких-либо фундаментальных шагов вперед к миру со стороны России", зато видит "шаги террористической страны".

Президент считает, что если россияне посылают сигналы о якобы желании заморозить конфликт, то "это не потому, что они праведники, а потому, что у них недостаточно ракет, боеприпасов или подготовленных войск".

Зеленский считает, что россиянам нужна эта пауза для восстановления ресурсов, чтобы потом "всеми силами перевернуть страницу этой войны".