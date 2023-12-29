Зеленский: Россия атаковала Украину около 110 разными ракетами, большинство сбила ПВО
Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия атаковала Украину около 110 ракет, половину из них сбили Силы противовоздушной обороны. Об этом он написал в соцсетях.
"Сегодня Россия била почти всем, что имеет в своем арсенале: "Кинжалами", С-300, крылатыми ракетами, БпЛА. Стратегические бомбардировщики запускали Х-101/Х-505. Приблизительно 110 ракет было выпущено, большая часть сбита", – написал глава страны.
Президент выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
С ночи до утра страна-агрессор терроризировала Украину крылатыми ракетами и ударными беспилотниками. Взрывы раздавались в Киеве, Днепре, Одессе, Харькове, Львове, Конотопе, Запорожье, Черкассах.
В Днепре было попадание в роддом и торговый центр, в городе погибли четыре человека и десятки получили ранения.
В Киеве известно о двух погибших и 18 пострадавших.
В Одессе два человека погибли, 15 получили ранения, среди них двое детей — 6 и 8 лет.
В Запорожье 10 пострадавших и погибшая женщина.
В Харькове погиб мужчина, 11 человек ранены.
Во Львове один человек погиб, 15 травмированных.
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