Зеленский: Россия атаковала Украину около 110 разными ракетами, большинство сбила ПВО

Россия атаковала Украину с ночи до утра

Фото: Последствия попадания ракеты в ТРЦ Днепра

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия атаковала Украину около 110 ракет, половину из них сбили Силы противовоздушной обороны. Об этом он написал в соцсетях.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Сегодня Россия била почти всем, что имеет в своем арсенале: "Кинжалами", С-300, крылатыми ракетами, БпЛА. Стратегические бомбардировщики запускали Х-101/Х-505. Приблизительно 110 ракет было выпущено, большая часть сбита", – написал глава страны.

Президент выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

С ночи до утра страна-агрессор терроризировала Украину крылатыми ракетами и ударными беспилотниками. Взрывы раздавались в Киеве, Днепре, Одессе, Харькове, Львове, Конотопе, Запорожье, Черкассах.

В Днепре было попадание в роддом и торговый центр, в городе погибли четыре человека и десятки получили ранения.

В Киеве известно о двух погибших и 18 пострадавших.

В Одессе два человека погибли, 15 получили ранения, среди них двое детей — 6 и 8 лет.

В Запорожье 10 пострадавших и погибшая женщина.

В Харькове погиб мужчина, 11 человек ранены.

Во Львове один человек погиб, 15 травмированных.

Зеленский показал последствия удара по ТРЦ в Днепре и многоэтажке в Одессе — видео с мест.

Читайте также: "Столько целей мы еще не видели". Россия ударила "Кинжалами", Х-22, С-300 и Х-101 — Игнат