Зеленський: Росія атакувала Україну близько 110 різними ракетами, більшість збила ППО

Росія атакувала Україну з ночі до ранку

Фото: Наслідки влучання ракети у ТРЦ Дніпра

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія атакувала Україну близько 110 ракетами, половину з них збили Сили протиповітряної оборони. Про це він написав у соцмережах.

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"Сьогодні Росія била майже всім, що має у своєму арсеналі: "Кинджалами", С-300, крилатими ракетами, БпЛА. Стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505. Приблизно 110 ракет було випущено, більшу частину збито", – написав глава держави.

Президент висловив співчуття родинам загиблих та побажав найшвидшого одужання постраждалим.

З ночі до ранку країна-агресор тероризувала Україну крилатими ракетами та ударними безпілотниками. Вибухи лунали у Києві, Дніпрі, Одесі, Харкові, Львові, Конотопі, Запоріжжі, Черкасах.

У Дніпрі було влучання у пологовий будинок та торговельний центр, у місті загинули чотири людини та десятки дістали поранення.

У Києві відомо про двох загиблих та 18 постраждалих.

В Одесі двоє людей загинули, 15 отримали поранення, серед них двоє дітей — 6 та 8 років.

У Запоріжжі 10 постраждалих та загибла жінка.

У Харкові загинув чоловік, 11 осіб поранені.

У Львові одна людина загинула, 15 травмованих.

Зеленський показав наслідки удару по ТРЦ у Дніпрі та багатоповерхівці в Одесі — відео з місць.

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