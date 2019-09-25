Зеленский сказал, как относится к публикации Трампом стенограммы

Владимир Зеленский (Фото: Николай Лазаренко/пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский рассказал, как относится к публикации американским коллегой Дональдом Трампом стенограммы их июльского телефонного разговора. Об этом он сказал журналистам на брифинге по итогам встречи с Трампом.

"Каждый человек может говорить, что он хочет. Пожалуйста, я же открытый. Ну опубликовали это письмо - пожалуйста, хоть все звонки. Хотя я лично считаю, что иногда такие вещи, звонки между президентами независимых стран не должны публиковаться. Вы знаете, есть геополитика, какие-то планы... Но я не боюсь этого", - сказал он.

Говоря о том, спрашивал ли у него Трамп разрешения на публикацию стенограммы, Зеленский пояснил, что до этого предметно с ним не общался. Отвечая на прямой вопрос, как относится публикации стенограммы, украинский президент сказал, что не против.

"Если нужно юридическое разрешение... Я просто не знаю формат, честно скажу. Но если должно было быть письменное разрешение - то это один вопрос. Я вам сказал свое ощущение. Мы же с вами прочитали, что они хотят опубликовать. Я думал, что они опубликуют свою часть", - пояснил он.

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