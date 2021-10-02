Зеленский — "слугам": Я хотел бы быть президентом, когда мы выполним все наши обещания
02.10.2021, 21:41
Владимир Зеленский (фото - sluga-narodu.com)
Выступая на расширенном заседании фракции Слуга народа в Трускавце, президент Владимир Зеленский заявил, что хотел бы быть президентом "на момент, когда мы выполним все наши обещания". Об этом сообщает пресс-служба партии СН.
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"Я хотел бы быть президентом на момент, когда мы выполним все наши обещания", – сказал Зеленский.
"Важно, что у нас появился СНБО. Этот орган заработал мощно. Различные финансовые группы, олигархи, государственные изменники боятся, ежедневно каждый чувствует давление. И люди оценили это, общество поверило. Если ты предатель, мы будем знать, где твое место", – также сказал президент.
- В марте глава фракции СН Давид Арахамия и глава партии Александр Корниенко заявили, что "мы будем просить его (Зеленского, ред.) идти на второй срок". "А как он решит — это его личное дело", – добавил Арахамия.
- В апреле замглавы ОП Кирилл Тимошенко сказал, что Зеленский еще не решил, пойдет ли на второй срок. Сам президент 10 сентября в комментарии УП заявил, что хочет выполнить все свои обещания за одну каденцию и поехать отдыхать.
- Вчера в Трускавце народным депутатам СН представили программу трансформации Украины до 2030 года. В презентации был слайд: "Какова наша общая цель. В 2030 году Украина восстановила свои суверенные границы и стала развитой экономикой".
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