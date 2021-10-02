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Зеленский — "слугам": Я хотел бы быть президентом, когда мы выполним все наши обещания

Цей матеріал також доступний українською
02.10.2021, 21:41
Зеленский —
Владимир Зеленский (фото - sluga-narodu.com)

Выступая на расширенном заседании фракции Слуга народа в Трускавце, президент Владимир Зеленский заявил, что хотел бы быть президентом "на момент, когда мы выполним все наши обещания". Об этом сообщает пресс-служба партии СН.

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"Я хотел бы быть президентом на момент, когда мы выполним все наши обещания", – сказал Зеленский.

"Важно, что у нас появился СНБО. Этот орган заработал мощно. Различные финансовые группы, олигархи, государственные изменники боятся, ежедневно каждый чувствует давление. И люди оценили это, общество поверило. Если ты предатель, мы будем знать, где твое место", – также сказал президент.

Вадим Ребрина
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Слуга народа Владимир Зеленский
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