Зеленский — "слугам": Я хотел бы быть президентом, когда мы выполним все наши обещания

Выступая на расширенном заседании фракции Слуга народа в Трускавце, президент Владимир Зеленский заявил, что хотел бы быть президентом "на момент, когда мы выполним все наши обещания". Об этом сообщает пресс-служба партии СН.

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"Я хотел бы быть президентом на момент, когда мы выполним все наши обещания", – сказал Зеленский.

"Важно, что у нас появился СНБО. Этот орган заработал мощно. Различные финансовые группы, олигархи, государственные изменники боятся, ежедневно каждый чувствует давление. И люди оценили это, общество поверило. Если ты предатель, мы будем знать, где твое место", – также сказал президент.

Вадим Ребрина

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