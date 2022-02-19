Зеленский созвонился с Макроном – говорили об обострении на фронте
Президент Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили по телефону обострение на Донбассе и возможности дипломатического урегулирования ситуации. О разговоре Зеленский сообщил в Twitter.
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"Провел срочный разговор с президентом Эмманюэлем Макроном. Проинформировал об обострении на фронте, наших потерях, обстрелах украинских политиков и международных журналистов. Обсудили необходимость и возможные пути немедленной деэскалации и политико-дипломатического урегулирования", – написал Зеленский.
Сегодня министр внутренних дел Денис Монастырский, группа депутатов Верховной Рады и журналистов мировых СМИ попали под обстрел на Донбассе и вынуждены были спуститься в укрытие.
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