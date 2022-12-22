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Зеленский: Справедливый мир для всех разный. Те, кто лишился детей, живут местью

Цей матеріал також доступний українською
22.12.2022, 00:36
Зеленский: Справедливый мир для всех разный. Те, кто лишился детей, живут местью - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Понятие справедливого мира в Украине после победы над страной-агрессором Россией – для разных людей разное. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом США Джо Байденом.

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"Для нас всех мир по-разному справедливый. Для меня как президента справедливый мир – это никаких компромиссов относительно нашей земли и территориальной целостности, нашего суверенитета. Это главное. Возмещение всех убытков, которые нанесла российская агрессия", – сказал Зеленский.

Он продолжил, что для людей, которые потеряли своих детей на войне, не может быть возмещения убытков, они живут местью.

"Для родителей, который потеряли на фронте своих сыновей и дочерей. Что для них "справедливый мир"? Для них все эти деньги – ничего. Их не интересуют никакие возмещения. Все, чем они живут, это месть. Они живут местью... И чем дольше продолжается российская агрессия, тем больше будет таких родителей, которые будут жить местью, потому что другого смысла у них жить больше нет. Это то, что я вижу. И я знаю таких людей", – сказал Зеленский.

"Нет никакого справедливого мира в этой войне, которую нам принесли эти нелюди", – подчеркнул Зеленский.

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  • 21 декабря Зеленский приехал в США, у него запланированы встреча с президентом США Джо Байденом и выступление перед Конгрессом.
  • Ожидается, что украинская делегация еще раз призовет Белый дом передать Вооруженным Силам Украины дальнобойные (до 300 км) ракеты ATACMS для систем HIMARS, а также разведывательно ударные беспилотники Grey Eagle и Reaper.
  • Байден пригласил Зеленского в Вашингтон, потому что война вступила в новую фазу, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

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Наталія Медведєва
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Владимир Зеленский
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