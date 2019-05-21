Зеленский убрал посты на пути к Администрации президента: фото

Фото: Юрий Смирнов / LIGA.net

С сегодняшнего утра, 21 мая, на дороге по пути к зданию Администрации президента больше нет постов правоохранителей, которые ранее требовали предъявить удостоверение личности для прохода к АП. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

Теперь можно свободно пройти к главному входу АП и Дому с химерами, который расположен напротив нее.

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К президентскому зданию на Банковой можно пройти как со стороны Лютеранской, так и с Институтской.

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Фото: Юрий Смирнов / LIGA.net

Владимир Зеленский ранее заявлял о намерении после инаугурации сократить штат АП и перенести ее в другое место. По мнению первой леди Елены Зеленской, на Банковой все "заражено темным прошлым".

Сегодня в 10:00 президент зовет туда глав парламентских фракций, чтобы обсудить роспуск Рады.

Вчера Зеленский получил всю полноту президентской власти, после чего принял решение распустить Раду, а Кабмину предложил уйти в отставку (премьер так и сделал). Во время своей речи Зеленский повздорил с Ляшко из-за русского языка. Также у него упало на пол удостоверение президента.

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