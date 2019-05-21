Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
21.05.2019, 10:01

Зеленский убрал посты на пути к Администрации президента: фото

Зеленский убрал посты на пути к Администрации президента: фото - Фото
Фото: Юрий Смирнов / LIGA.net

На подступах к зданию АП теперь не требуют удостоверение личности

Реклама
Реклама

С сегодняшнего утра, 21 мая, на дороге по пути к зданию Администрации президента больше нет постов правоохранителей, которые ранее требовали предъявить удостоверение личности для прохода к АП. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

Теперь можно свободно пройти к главному входу АП и Дому с химерами, который расположен напротив нее.

Реклама

К президентскому зданию на Банковой можно пройти как со стороны Лютеранской, так и с Институтской.

Нажмите, чтобы увеличить:


Фото: Юрий Смирнов / LIGA.net

Владимир Зеленский ранее заявлял о намерении после инаугурации сократить штат АП и перенести ее в другое место. По мнению первой леди Елены Зеленской, на Банковой все "заражено темным прошлым".

Сегодня в 10:00 президент зовет туда глав парламентских фракций, чтобы обсудить роспуск Рады.

Вчера Зеленский получил всю полноту президентской власти, после чего принял решение распустить Раду, а Кабмину предложил уйти в отставку (премьер так и сделал). Во время своей речи Зеленский повздорил с Ляшко из-за русского языка. Также у него упало на пол удостоверение президента.

Читайте мнение: Перенос Администрации президента: Можно, но сложно

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, администрация президента, банковая, пропуск
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 