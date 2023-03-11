Зеленский: Украина будет воевать, пока россияне есть на ее земле. Я знаю — мы выстоим

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет воевать, пока российские оккупанты не уйдут с ее земли. Об этом он заявил 11 марта.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, украинцы будут продолжать биться, пока россияне остаются на территории Украины, а ее городам угрожает разрушение.

Он отметил, что Украина должна сражаться, пока жизни и свобода миллионов украинцев под угрозой врага.

"Мы должны продолжать эту битву. И мы выстоим. Я знаю, что мы выстоим", — заявил Зеленский.

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.