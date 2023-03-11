UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский: Украина будет воевать, пока россияне есть на ее земле. Я знаю — мы выстоим

Цей матеріал також доступний українською
11.03.2023, 12:22
Зеленский: Украина будет воевать, пока россияне есть на ее земле. Я знаю — мы выстоим - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет воевать, пока российские оккупанты не уйдут с ее земли. Об этом он заявил 11 марта.

По его словам, украинцы будут продолжать биться, пока россияне остаются на территории Украины, а ее городам угрожает разрушение. 
Он отметил, что Украина должна сражаться, пока жизни и свобода миллионов украинцев под угрозой врага. 
"Мы должны продолжать эту битву. И мы выстоим. Я знаю, что мы выстоим", — заявил Зеленский. 

Читайте также: Зеленский провел Ставку: Залужный и командующие доложили о Бахмуте и возможности усилиться

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский Россия ВСУ война
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 