Зеленский: Урожай в Украине может оказаться наполовину меньше из-за вторжения РФ
31.07.2022, 11:29
Фотограф Евгений Малолетка на горящем поле (Фото - Мстислав Чернов / Twitter MFA of Ukraine)
Урожай этого года в Украине может оказаться наполовину меньше обычного из-за российского вторжения. Об этом написал в Twitter президент Владимир Зеленский.
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"Украинский урожай в этом году может быть вдвое меньше", – написал Зеленский.
Он подчеркнул, что важная для Украины задача — не допустить глобального продовольственного кризиса, вызванного российским вторжением.
Кроме того, отметил Зеленский, остаются актуальными поиски альтернативных способов экспорта зерновых.
- 22 июля Россия подписалась под соглашением о том, что не будет препятствовать вывозу украинского зерна из портов "Одесса", "Южный" и "Черноморск", но менее чем через сутки атаковала порт Одессы ракетами "Калибр".
- Администрация морских портов 24 июля сообщила, что все три гавани начинают возобновлять работу в рамках соглашения.
- 29 июля Зеленский посетил морской торговый порт "Черноморск", откуда должно отправляться морем экспортное зерно в рамках Стамбульского соглашения.
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