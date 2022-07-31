Зеленский: Урожай в Украине может оказаться наполовину меньше из-за вторжения РФ

Урожай этого года в Украине может оказаться наполовину меньше обычного из-за российского вторжения. Об этом написал в Twitter президент Владимир Зеленский.

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"Украинский урожай в этом году может быть вдвое меньше", – написал Зеленский.

Он подчеркнул, что важная для Украины задача — не допустить глобального продовольственного кризиса, вызванного российским вторжением.

Кроме того, отметил Зеленский, остаются актуальными поиски альтернативных способов экспорта зерновых.

Сергей Бережной

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