Зеленский установил срок принятия трудового кодекса

Дмитрий Разумков, Владимир Зеленский, Алексей Гончарук (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский требует от парламента пересмотреть трудовое законодательство и уже к 2020 году принять новый Кодекс законов о труде. Об этом глава государства заявил на встрече с руководством Верховной Рады, Кабмина и правоохранительных органов, передает пресс-служба президента.

Доработать и принять новый Трудовой кодекс Зеленский требует до 1 января 2020 года.

Отмечается, что среди прочего следует сузить сферы неформальной занятости, в частности, существенно усилив ответственность за теневое ведения хозяйства.

Сегодня, 2 сентября, комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал парламенту направить в Конституционный суд семь законопроектов , касающихся изменений в Конституцию. Все семь законопроектов были поданы в Верховную Раду президентом Зеленским 29 августа.

С началом работы парламента Зеленский внес свои первые законопроекты

30 августа около полуночи Верховная Рада приняла в первом чтении закон о снятии депутатской неприкосновенности

Сегодня комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту проголосовать за отмену депутатской неприкосновенности во втором чтении.

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