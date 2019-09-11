Зеленский утвердил отмену депутатской неприкосновенности

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Сегодня, 11 сентября, президент Владимир Зеленский подписал закон №7203, который предусматривает отмену депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.

Глава государства подписал закон о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины № 27-IX, принятый парламентом 3 сентября.

Эта статья Конституции в новой редакции не содержит положений о том, что нардепам гарантируется депутатская неприкосновенность и они не могут без согласия Рады быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.

При этом нардепы не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

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