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Зеленский утвердил отмену депутатской неприкосновенности

Зеленский утвердил отмену депутатской неприкосновенности - Фото
Иллюстрация: LIGA.net
11.09.2019, 13:16

Иммунитет народных депутатов к уголовному преследованию будет упразднен с нового года

Сегодня, 11 сентября, президент Владимир Зеленский подписал закон №7203, который предусматривает отмену депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.

Глава государства подписал закон о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины № 27-IX, принятый парламентом 3 сентября.

Эта статья Конституции в новой редакции не содержит положений о том, что нардепам гарантируется депутатская неприкосновенность и они не могут без согласия Рады быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.

При этом нардепы не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Тема дня. Прикосновенные: что теперь ждет депутатов Верховной Рады

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