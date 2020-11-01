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Зеленский в колонке для FT призвал международных партнеров продолжать поддерживать Украину

01.11.2020, 21:45
Зеленский в колонке для FT призвал международных партнеров продолжать поддерживать Украину - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

"Лидеры этой кампании хорошо известны: это коалиция российских марионеток и некоторых видных украинских олигархов", – написал президент

Президент Владимир Зеленский призвал международных партнеров продолжать поддерживать Украину во время попыток "пророссийских сил и некоторых известных олигархов" остановить евроатлантическую интеграцию Украины. Об этом Зеленский написал в своей колонке для Financial Times, текст которой LIGA.net предоставили в Офисе президента.

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Колонка озаглавлена "Нельзя позволить украинским судам нивелировать антикоррупционные достижения".

"На Украину нападают. Не только на ее границах, но и в центре ее демократических институтов. Я хочу заверить наших международных партнеров в том, что мы будем сопротивляться и победим", – пишет Зеленский.

Как президент отмечал ранее, он считает недавнее решение Конституционного суда об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование попыткой не только подорвать верховенство права в Украине, но и ее евроатлантическую интеграцию.

"Лидеры этой кампании хорошо известны: это коалиция российских марионеток и некоторых видных украинских олигархов, которые чувствуют угрозу из-за деятельности наших антикоррупционных институтов. Они выступают против интеграции в ЕС и НАТО, сотрудничества Украины с МВФ и общества, в котором действуют правила, от которых выиграют 99%, а не 1%", – написал Зеленский.

Он отметил, что украинские правоохранительные органы начали расследования "в отношении людей, которые действовали незаконно в корыстных интересах известных влиятельных финансовых групп и иностранных сил, чтобы уничтожить наши антикоррупционные агентства".

Зеленский также сообщил, что попросил правительство разработать амбициозную программу судебной реформы, которая будет включать в себя очищение судов.

Он призвал всех украинцев, выступающих за реформы, объединиться. "Я также призываю наших международных партнеров и союзников продолжать поддерживать нас и доказывать неправоту тех, кто пытается воспрепятствовать нашему сотрудничеству и сорвать его", – написал Зеленский.

Ранее сегодня Зеленский написал в своем Facebook, что решение КСУ – это "публичное проявление заговора части старых элит и олигархов" против президента и страны. 

Вадим Ребрина
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