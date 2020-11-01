Зеленский в колонке для FT призвал международных партнеров продолжать поддерживать Украину

"Лидеры этой кампании хорошо известны: это коалиция российских марионеток и некоторых видных украинских олигархов", – написал президент

Президент Владимир Зеленский призвал международных партнеров продолжать поддерживать Украину во время попыток "пророссийских сил и некоторых известных олигархов" остановить евроатлантическую интеграцию Украины. Об этом Зеленский написал в своей колонке для Financial Times, текст которой LIGA.net предоставили в Офисе президента.

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Колонка озаглавлена "Нельзя позволить украинским судам нивелировать антикоррупционные достижения".

"На Украину нападают. Не только на ее границах, но и в центре ее демократических институтов. Я хочу заверить наших международных партнеров в том, что мы будем сопротивляться и победим", – пишет Зеленский.

Как президент отмечал ранее, он считает недавнее решение Конституционного суда об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование попыткой не только подорвать верховенство права в Украине, но и ее евроатлантическую интеграцию.

"Лидеры этой кампании хорошо известны: это коалиция российских марионеток и некоторых видных украинских олигархов, которые чувствуют угрозу из-за деятельности наших антикоррупционных институтов. Они выступают против интеграции в ЕС и НАТО, сотрудничества Украины с МВФ и общества, в котором действуют правила, от которых выиграют 99%, а не 1%", – написал Зеленский.

Он отметил, что украинские правоохранительные органы начали расследования "в отношении людей, которые действовали незаконно в корыстных интересах известных влиятельных финансовых групп и иностранных сил, чтобы уничтожить наши антикоррупционные агентства".

Зеленский также сообщил, что попросил правительство разработать амбициозную программу судебной реформы, которая будет включать в себя очищение судов.

27 октября 2020-го КСУ по обращению 47 депутатов, большинство которых из фракции ОПЗЖ, отменил статью 366-1 УК о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения антикоррупционного закона о функциях НАПК. Агентство на сутки закрывало реестр э-деклараций.

29 октября президент срочно созвал СНБО. После этого Кабмин разблокировал работу реестра э-деклараций НАПК, а Зеленский подал законопроект о лишении полномочий судей КСУ. Оппозиционные партии резко раскритиковали проект закона. Глава КСУ Тупицкий заявил, что проект имеет признаки конституционного переворота.

Он призвал всех украинцев, выступающих за реформы, объединиться. "Я также призываю наших международных партнеров и союзников продолжать поддерживать нас и доказывать неправоту тех, кто пытается воспрепятствовать нашему сотрудничеству и сорвать его", – написал Зеленский.

Ранее сегодня Зеленский написал в своем Facebook, что решение КСУ – это "публичное проявление заговора части старых элит и олигархов" против президента и страны.

Вадим Ребрина

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