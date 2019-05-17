Зеленский все равно может распустить Раду - Луценко

Ирина Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Избранный президент Владимир Зеленский все равно может распустить парламент, считает депутат БПП Ирина Луценко. Блок Петра Порошенко готов к очередным и внеочередным выборам, отметила она.

По словам Луценко, выход НФ из коалиции означает, что инсинуации по поводу того, что коалиции не было, - неправда. Она напомнила, что сегодня начинается отсчет 30 дней для формирования нового парламентского большинства.

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"Означает ли это что Зеленский все равно может распустить парламент? Да", - сказала она.

Ранее сегодня фракция Народный фронт объявила о выходе из коалиции: последняя формально прекратила существование. Радикальная партия заявила - они готовы войти в новую коалицию.

Как писала LIGA.net (почитать статью), роспуск коалиции лишит избранного президента конституционных полномочий для роспуска парламента. Вчера Рада назначила дату его инаугурации - это 20 мая. У избранного президента не слишком довольны. Сегодня действующий президент Петр Порошенко подписал указа об инаугурации: в АП команды совещались вместе.

Вице-спикер парламента Оксана Сыроид считает, что, если Зеленский захочет распустить Верховную Раду, он все равно это сделает, "несмотря на юридические формальности".