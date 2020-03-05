Зеленский встретился в Полтаве с послами G7. Заверил, что курс не меняется

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Полтавскую область встретился с послами Группы cеми (G7) и Главой Представительства ЕС в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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"В неформальной обстановке участники встречи обсудили вопросы дальнейшего курса Украины", - сказано в сообщении.

Зеленский подчеркнул "неизменность выбранного курса на реализацию правительством и Верховной Радой политики, направленной на обеспечение благополучия, безопасности, защиты прав и свобод украинцев, а также на создание сильного правового государства, которое служит гражданину".

Он подчеркнул, что цель перезагрузки Кабмина - улучшение результативности работы исполнительной власти, и это решение "не повлияет на провозглашенные приоритеты во внутренней и внешней политике".

В релизе Офиса президента не упоминаются евроинтеграция или курс Украины на членство в ЕС.

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