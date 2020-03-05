Зеленский едет в Полтавскую область: там сегодня выписка эвакуированных из Уханя

Президент Владимир Зеленский сегодня едет с рабочей поездкой в Полтавскую область. Об этом сообщает пресс-служба Полтавской ОГА.
"5-6 марта 2020 года президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочей поездкой Полтавскую область", - говорится в сообщении.
Сегодня завершается срок обсервации украинцев и иностранцев в Новых Санжарах.
Журналист Александр Махов, который находится в обсервации, сообщил, что в 12:00 планируют всех отпустить.
"Должны выдать справку об отсутствии коронавируса и справку о пребывании в обсервации. Автобусами развезут людей по городам. Иностранцев отвезут в Киев. Вероятно, будет встреча с президентом", - отметил он.
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