Зеленский едет в Полтавскую область: там сегодня выписка эвакуированных из Уханя

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский сегодня едет с рабочей поездкой в Полтавскую область. Об этом сообщает пресс-служба Полтавской ОГА.

"5-6 марта 2020 года президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочей поездкой Полтавскую область", - говорится в сообщении.

Сегодня завершается срок обсервации украинцев и иностранцев в Новых Санжарах.

Журналист Александр Махов, который находится в обсервации, сообщил, что в 12:00 планируют всех отпустить.

"Должны выдать справку об отсутствии коронавируса и справку о пребывании в обсервации. Автобусами развезут людей по городам. Иностранцев отвезут в Киев. Вероятно, будет встреча с президентом", - отметил он.

В конце декабря 2019-го в КНР началась вспышка инфекции COVID-19 (ранее 2019-nCoV): вирус вызывает пневмонию нового типа. По состоянию на конец зимы эвакуация украинцев из Италии, где сильнейшая вспышка COVID-19, не планируется .

20 февраля эвакуированных из Уханя граждан Украины и других стран привезли в обсервацию в Санжарах Полтавской области. При этом люди, которые называли себя местными жителями, пытались не допустить проезда автобусов с эвакуированными.

3 марта в Украине зафиксирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19: вирус поразил мужчину в Черновцах.

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