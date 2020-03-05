Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Зеленский едет в Полтавскую область: там сегодня выписка эвакуированных из Уханя

Зеленский едет в Полтавскую область: там сегодня выписка эвакуированных из Уханя - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
05.03.2020, 08:50

Сегодня заканчивается срок обсервации украинцев и иностранцев в Новых Санжарах

Президент Владимир Зеленский сегодня едет с рабочей поездкой в Полтавскую область. Об этом сообщает пресс-служба Полтавской ОГА.

"5-6 марта 2020 года президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочей поездкой Полтавскую область", - говорится в сообщении.

Сегодня завершается срок обсервации украинцев и иностранцев в Новых Санжарах.

Журналист Александр Махов, который находится в обсервации, сообщил, что  в 12:00 планируют всех отпустить.

"Должны выдать справку об отсутствии коронавируса и справку о пребывании в обсервации. Автобусами развезут людей по городам. Иностранцев отвезут в Киев. Вероятно, будет встреча с президентом", - отметил он.

  • В конце декабря 2019-го в КНР началась вспышка инфекции COVID-19 (ранее 2019-nCoV): вирус вызывает пневмонию нового типа. По состоянию на конец зимы эвакуация украинцев из Италии, где сильнейшая вспышка COVID-19, не планируется.
  • 20 февраля эвакуированных из Уханя граждан Украины и других стран привезли в обсервацию в Санжарах Полтавской области. При этом люди, которые называли себя местными жителями, пытались не допустить проезда автобусов с эвакуированными.
  • 3 марта в Украине зафиксирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19: вирус поразил мужчину в Черновцах.

Читайте также: Коронавирус. Минздрав объяснил, при каких условиях могут ввести карантин

Арина Толина
Еще по теме
Напишите нам
Владимир Зеленский Новые Санжары
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 