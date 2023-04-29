Зеленский: я не имею права говорить, что мы привыкли к войне. Победы — вкус новой жизни
29.04.2023, 11:11
Владимир Зеленский (Фото: EPA)
Президент Владимир Зеленский заявил, что он не может говорить, что Украина привыкла к войне, так как постоянно переживает трагедии. Об этом он сообщил в интервью финскому каналу Yle.
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По его словам, он переживает все трагедии и не имеет права говорить, что Украина привыкла к войне.
"Люди говорят, что я неплохой президент, но в данный момент я точно не хороший отец. Моих детей воспитывает моя жена и война", — сказал Зеленский.
Он отметил, что несмотря на то потери в войне и трудности, сохраняет оптимизм.
"Первый раз, когда мы освободили регион, это было похоже на вкус новой жизни", — заявил глава государства.
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