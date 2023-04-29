Зеленский: я не имею права говорить, что мы привыкли к войне. Победы — вкус новой жизни

Президент Владимир Зеленский заявил, что он не может говорить, что Украина привыкла к войне, так как постоянно переживает трагедии. Об этом он сообщил в интервью финскому каналу Yle.

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По его словам, он переживает все трагедии и не имеет права говорить, что Украина привыкла к войне.

"Люди говорят, что я неплохой президент, но в данный момент я точно не хороший отец. Моих детей воспитывает моя жена и война", — сказал Зеленский.

Он отметил, что несмотря на то потери в войне и трудности, сохраняет оптимизм.

"Первый раз, когда мы освободили регион, это было похоже на вкус новой жизни", — заявил глава государства.

Ночью во время воздушной тревоги россияне ударили крылатой ракетой по жилому девятиэтажному дому в Умани. Есть погибшие и раненые. Продолжается разбор завалов, количество жертв растет.

Пограничники показали видео обстрела российских позиций ракетами, на которых написано "за Умань".

В настоящее время погибли 23 человека.

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Дмитро Гриниченко

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